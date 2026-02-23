Pułapka sprzed lat. Kto jest na celowniku fiskusa?

Urzędy skarbowe w całej Polsce rozpoczęły masowe wysyłanie wezwań do zapłaty podatku od transakcji sprzed niemal 15 lat. Sprawa dotyczy osób, które w latach 2007-2008 sprzedały nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia i były przekonane, że dzięki uldze meldunkowej nie muszą płacić podatku.

Problem w tym, że fiskus dziś kwestionuje ich prawo do zwolnienia. Wezwania opiewają na kwoty od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. To suma 19% podatku od wartości sprzedaży oraz gigantyczne odsetki, które narosły przez kilkanaście lat.

Jeden dokument, gigantyczne konsekwencje

Ulga meldunkowa była prosta w założeniach – zwalniała z podatku każdego, kto był zameldowany w sprzedawanym lokalu przez co najmniej 12 miesięcy. Niestety, ustawodawca dodał jeden, fatalny w skutkach wymóg formalny: złożenie w urzędzie skarbowym oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi, o czym informuje serwis PulsHR.

Przepisy nie precyzowały jednak ani formy, ani wzoru tego dokumentu. W efekcie tysiące podatników, będąc pewnymi, że sam meldunek wystarczy, nigdy takiego pisma nie złożyły. Dla urzędów skarbowych to dziś wystarczający powód, by zażądać pełnej kwoty podatku.

Kryterium Podatnik spełniający warunki ulgi Konsekwencja po latach Warunek meldunku Spełniony (zameldowanie ponad 12 miesięcy) Bez znaczenia dla urzędu Złożenie oświadczenia NIE Utrata prawa do ulgi i obowiązek zapłaty 19% podatku wraz z odsetkami Decyzja urzędu Wezwanie do zapłaty Egzekucja należności sięgającej setek tysięcy złotych

Wyrok Trybunału jest, ale jakby go nie było

Sprawę pogrąża prawny absurd. Trybunał Konstytucyjny już dawno orzekł, że wymóg składania dodatkowego oświadczenia był niezgodny z Konstytucją. Sędziowie uznali, że skoro urząd skarbowy mógł samodzielnie zweryfikować fakt zameldowania w państwowych rejestrach, żądanie dodatkowego pisma było nieuzasadnione.

Niestety, ten korzystny dla podatników wyrok nigdy nie został oficjalnie opublikowany w Dzienniku Ustaw. W świetle prawa oznacza to, że… nie obowiązuje. Urzędy skarbowe mają więc formalnie otwartą drogę do egzekwowania należności, ignorując stanowisko Trybunału.

Co dalej? Rzecznik Praw Obywatelskich walczy o zmianę

W obronie podatników stanął Rzecznik Praw Obywatelskich, który zaapelował do ministra finansów o systemowe rozwiązanie problemu. RPO podkreśla, że obywatele zostali uwięzieni w prawnym klinczu i pozbawieni realnej możliwości skorzystania z ulgi, która im przysługiwała.

Bez odgórnej interwencji rządu lub zmiany przepisów, blisko 19 tysięcy osób musi samodzielnie walczyć z machiną urzędniczą. Obowiązek podatkowy, o który upomina się fiskus, dotyczy nie tylko sprzedaży mieszkań, ale również:

domów jednorodzinnych,

udziałów w nieruchomości,

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Na ten moment jedyną drogą pozostają indywidualne spory sądowe, które mogą ciągnąć się latami i generować kolejne koszty.