Robisz to po całym dniu, przed snem? Ten nawyk zdradza wysoką inteligencję emocjonalną

Wielu ludzi automatycznie sięga wieczorem po nawyki, które, choć oferują szybkie oderwanie, nie zawsze wspierają dobre samopoczucie psychiczne i efektywne przetwarzanie doświadczeń dnia.

Specjaliści zwracają uwagę na pewien prosty rytuał wykonywany przed snem, który może być kluczowym wskaźnikiem dojrzałości emocjonalnej i zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami.

Przyjęcie tej praktyki umożliwia świadome uporządkowanie wewnętrznych przeżyć, co przyczynia się do większego spokoju umysłu i redukcji natłoku myśli przed zaśnięciem.

Osoby regularnie stosujące ten nawyk często wykazują lepsze funkcjonowanie w relacjach międzyludzkich, większą odporność na stres oraz skuteczniej wyciągają wnioski z życiowych sytuacji.

Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej potrafią nie tylko rozpoznawać własne emocje, ale też je porządkować i rozumieć. Nie uciekają od tego, co trudne, nie zamiatają uczuć pod dywan i nie próbują zagłuszać myśli hałasem. Wieczór traktują jak naturalny moment wyciszenia i domknięcia dnia. Zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

Właśnie wtedy pojawia się ten charakterystyczny nawyk. Chodzi o krótką, świadomą refleksję nad minionym dniem. Niektórzy robią to w myślach, inni zapisują kilka zdań w notesie. Analizują, co ich ucieszyło, co zdenerwowało, a co mogliby następnym razem zrobić inaczej. Bez oceniania się i obwiniania, a raczej z ciekawością i spokojem.

Ten prosty nawyk przed snem poprawia jakość Twojego życia

To zachowanie pozwala rozbroić emocje, zanim trafią z nami do łóżka. Dzięki temu osoby z takim nawykiem rzadziej zasypiają z gonitwą myśli, napięciem czy poczuciem chaosu. Umieją nazwać to, co czują, a nazwana emocja przestaje być przytłaczająca. To jedna z kluczowych cech wysokiej inteligencji emocjonalnej.

Co ciekawe, badania pokazują, że ludzie, którzy regularnie praktykują wieczorną autorefleksję, lepiej radzą sobie w relacjach, rzadziej reagują impulsywnie i szybciej dochodzą do równowagi po stresujących sytuacjach. Potrafią wyciągać wnioski z doświadczeń, zamiast powtarzać te same schematy.

Jeśli więc przed snem zamiast bezmyślnego scrollowania zatrzymujesz się na chwilę i zadajesz sobie pytanie: "Jak się dziś czułam i dlaczego?", to bardzo możliwe, że twoja inteligencja emocjonalna stoi na wysokim poziomie. To drobny nawyk, który nie wymaga wysiłku, a potrafi zmienić jakość snu, relacji i codziennego życia.