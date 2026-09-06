Kacper Rutka w "Tańcu z Gwiazdami 19". Wygrał prestiżowy casting i dołączył do ekipy. Kim jest nowy trener?

Od dziecięcego marzenia do najważniejszego parkietu w kraju. Kim jest Kacper Rutka?

Zastanawiasz się, kto w nowym sezonie wprowadzi powiew świeżości do kultowego formatu? Poznaj Kacpra Rutkę – utalentowanego tancerza, który wygrał ogólnopolski casting na trenera w 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". Jak sam przyznaje, już jako mały chłopiec naśladował występy z telewizji, co ostatecznie skłoniło jego rodziców do zapisania go na zajęcia. Dziś to on zatańczy przed milionami widzów.

Jego obecność w ekipie show nie jest przypadkiem. Wyłoniony podczas wymagających przesłuchań Kacper dołączył do grona profesjonalistów, którzy u boku gwiazd powalczą o wygraną. Uwielbia adrenalinę i nowe wyzwania, a jego lekkość na parkiecie to wynik niemal dwudziestu lat tytanicznej pracy.

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Sukcesy, które robią wrażenie. Jak wyglądała dotychczasowa kariera tancerza?

Pochodzący ze Strzegomia profesjonalista może pochwalić się imponującym CV, które budzi respekt rywali. Kacper to wielokrotny mistrz Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Swój największy triumf święcił w 2019 roku, zdobywając złoty medal mistrzostw świata prestiżowej federacji WDC w kombinacji 10 tańców w kategorii do lat 19.

Zanim trafił do telewizji, dumnie reprezentował Polskę na najbardziej elitarnych turniejach, takich jak International Championships w Londynie czy juniorskie mistrzostwa świata. Lokalna społeczność również doceniła jego zasługi, przyznając mu zaszczytny tytuł "Młody Aktywny Strzegomianin" za wybitne osiągnięcia i promocję miasta. Teraz przed nim szansa, by swoje unikalne umiejętności pokazać najszerszej, telewizyjnej publiczności.

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Wielki debiut u boku znanej wokalistki. Z kim zatańczy nowy mistrz?

Udział w programie na żywo to zupełnie inny rodzaj stresu niż sportowe zmagania na parkietach turniejowych. Kacper wydaje się jednak doskonale przygotowany na to wyzwanie. Jego partnerką została Karolina Baran, polsko-amerykańska wokalistka znana szerzej pod pseudonimem Kaeyra.

Para otrzymała numer 10 i błyskawicznie rozpoczęła intensywne treningi na sali prób. Chemia i zgranie w tej dwójce zapowiadają się fantastycznie. Oboje kochają scenę, co może okazać się ich największym atutem w rywalizacji z pozostałymi duetami. Fani programu zacierają ręce, bo wszystko wskazuje na to, że ta dwójka wniesie do rywalizacji mnóstwo młodzieńczej energii.

Gdzie i kiedy oglądać program "Taniec z Gwiazdami 19" z udziałem debiutującego choreografa?

Walka o Kryształową Kulę to nie tylko mordercze treningi i nauka kroków, ale przede wszystkim spektakularne emocje, łzy wzruszenia i wspaniała oprawa muzyczna. Czy Kacper Rutka jako świeża krew w tanecznej ekipie sprawi niespodziankę i doprowadzi swoją gwiazdę do wielkiego finału? Przekonamy się o tym bardzo szybko, śledząc jesienne zmagania par na żywo.

Nowe odcinki najsłynniejszego tanecznego widowiska powracają na ekrany, gwarantując najwyższy poziom rozrywki. Program "Taniec z Gwiazdami 19" z udziałem Kacpra Rutki będzie można oglądać na antenie telewizji Polsat, w każdą niedzielę o 19:55.