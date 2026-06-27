Miesiąc urodzenia zdradza, kto będzie żył najdłużej. Naukowcy wskazują na konkretną grupę

Eksperci badają związki między miesiącem narodzin a zdrowiem, ujawniając zaskakujące korelacje wpływające na długość życia.

Z analiz wynika, że osoby urodzone w grudniu statystycznie rzadziej zapadają na choroby serca, ale częściej zmagają się z astmą.

Twój miesiąc narodzin może mieć wpływ na kształtowanie się osobowości i szanse na zachowanie zdrowia przez długie lata.

Data urodzenia przepisem na długowieczność?

Naukowcy coraz chętniej przyglądają się temu, czy moment przyjścia na świat może determinować cechy charakteru. Prowadzone są liczne analizy, które starają się udowodnić istnienie związku między terminem narodzin a dalszymi losami człowieka. Badania zrealizowane przez Atom Learning pokazały, że uczniowie obchodzący urodziny w listopadzie zwykle zdobywają wyższe oceny w szkole. Z kolei ci, którzy urodzili się w czerwcu, cechują się dużą kreatywnością i głodem wiedzy o świecie. Wynika z tego, że pora roku w momencie narodzin wpływa nie tylko na nasz temperament, ale ma też głębsze konsekwencje.

Według artykułu opublikowanego w „Journal of Aging Research”, ludzie urodzeni w grudniu mają znacznie większe szanse na długowieczność w porównaniu do osób z innych miesięcy. Specjaliści zauważyli, że osoby urodzone pod koniec roku zdecydowanie rzadziej zmagają się z dolegliwościami kardiologicznymi, co przekłada się na dłuższą przewidywaną długość życia. Nie oznacza to naturalnie, że są oni całkowicie uodpornieni na wszelkie problemy zdrowotne. Autorzy tego samego badania zauważają, że u osób urodzonych w dwunastym miesiącu roku częściej diagnozuje się astmę oraz wybrane problemy na tle neurologicznym.

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Co astrologia mówi o ludziach urodzonych w grudniu?

Choć astrologia nie ma statusu dziedziny naukowej, jej opisy często pokrywają się z cechami obserwowanymi u osób z danych miesięcy. Zgodnie z tradycją astrologiczną, ludzie z grudnia to Strzelce (urodzeni między 1 a 21 grudnia) lub Koziorożce (od 22 grudnia). Przedstawicieli tych znaków wyróżnia duża pewność siebie i mocny charakter. Cechuje ich odwaga w codziennym funkcjonowaniu i umiejętność mierzenia się z przeciwnościami losu. Te uwarunkowania mogą tłumaczyć ich potencjalną długowieczność. Zarówno Koziorożce, jak i Strzelce na bieżąco kontrolują stan zdrowia i nie unikają konsultacji medycznych. Ponadto, wykazują się ogromną ambicją i żelazną konsekwencją w realizowaniu swoich zamierzeń. Jednocześnie nie tracą życiowego optymizmu, starając się maksymalnie wykorzystywać każdy dzień.