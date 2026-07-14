MŚ 2026. Pierwszy półfinał pełen gwiazd, a co pokaże Polska?

Starcie gigantów w Arlington na MŚ 2026

W pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata w Arlington zagrają dziś reprezentacje Francji i Hiszpanii. Są to jedyne dwie drużyny w tegorocznym turnieju, które przebrnęły przez wszystkie dotychczasowe fazy bez grania dogrywek. Francja pod wodzą trenera Didiera Deschampsa wygrała na tych mistrzostwach wszystkie swoje spotkania.

Francuzi pewnie pokonywali kolejnych rywali w MŚ 2026. W rozgrywkach grupowych pokonali Senegal 3:1, Irak 3:0 i Norwegię 4:1. W fazie pucharowej również nie mieli większych problemów, eliminując Szwecję (3:0), Paragwaj (1:0) i Maroko (2:0). Najbardziej błyszczy Kylian Mbappe, który zgromadził na swoim koncie już osiem trafień i jest ex aequo liderem strzelców obok Argentyńczyka Lionela Messiego.

Kto sędziuje pierwszy półfinał mundialu?

Wielkim atutem Hiszpanów po remisie z Republiką Zielonego Przylądka stała się żelazna defensywa. Unai Simon śrubował niesamowity rekord minut bez straconego gola (649) w historii mistrzostw świata. Skapitulował dopiero w 41. minucie starcia ćwierćfinałowego po strzale Belga Charlesa De Ketelaere. Ponadto, mistrzowie Europy mają w składzie coraz lepiej grającego po kontuzji Lamine Yamala oraz super rezerwowego – Mikela Merino.

Spotkanie poprowadzi Salwadorczyk Ivan Barton. Na sędziego głównego systemu VAR wyznaczono z kolei Polaka, Tomasza Kwiatkowskiego. Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi dokładnie o godzinie 21:00 czasu polskiego. Starcie w Arlington zapowiada się jako absolutny hit tych mistrzostw świata.