Gamou Fall na planie "Barw szczęścia". Fani snują teorie o jego postaci

Gamou Fall w otoczeniu aktorek na planie Barw szczęścia

W 18. sezonie „Tańca z Gwiazdami” Kryształową Kulę bezapelacyjnie wywalczył Gamou Fall, pokonując wszystkich rywali. Choć początkowo aktor i model był osobą mało znaną szerokiej publiczności, zmagania zakończył jako wielki wygrany. Teraz gwiazdor nie ustaje w wysiłkach i śmiało rozwija swoją ścieżkę zawodową.

Gamou Fall aktywnie uczestniczy w nagraniach do jednego z najchętniej oglądanych seriali w Polsce. Aktor dołączył do obsady „Barw szczęścia”, wcielając się w postać kuriera Michała. Na ekranie przystojny artysta ponownie będzie otoczony gronem kobiet. Odpowiedź na pytanie, czy któraś z bohaterek skradnie jego serce, poznamy podczas emisji jesiennych odcinków w 2026 roku.

Nie przegap: Córka Englerta plażuje na ulicy! Co ona ma w ustach?

Obecnie fani mogą podziwiać, jak bohater grany przez Falla wygląda w popularnej produkcji. Charakterystycznym elementem jego stroju jest żółta czapka, jednak nie będzie to jego jedyne wcielenie na ekranie. Z udostępnionych fotografii wynika, że aktor ponownie zaprezentuje swoją znakomitą formę, którą widzowie pamiętają z jego popisów w "Tańcu z Gwiazdami".

25

Entuzjazm ekipy Barw szczęścia na powitanie nowego bohatera

Informacja o dołączeniu aktora do obsady „Barw szczęścia” wywołała pozytywne reakcje zarówno wśród sympatyków serialu, jak i członków produkcji. Wiktoria Gąsiewska osobiście wyraziła swoje zadowolenie, umieszczając komentarz pod wpisem na oficjalnym profilu programu. Na najnowszych zdjęciach Gamou Fallowi towarzyszy między innymi Maria Dejmek, jedna z czołowych postaci produkcji.

Sonda Czy lubisz jury "Tańca z Gwiazdami"? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

Praca na planie wre, a uśmiechy nie schodzą nam z twarzy! Przesyłamy Wam mnóstwo pozytywnej energii od naszej serialowej ekipy. Jak widzicie, w tym składzie pojawił się ktoś nowy... Już teraz nie możemy się doczekać, aż zobaczycie efekty naszych wspólnych scen! Wracamy z nowymi odcinkami już we wrześniu #barwyszczęścia.

Czyje serce zdobędzie serialowy kurier Michał?

Wśród widzów krążą już pierwsze domysły, według których to właśnie z postacią Natalii nowy bohater stworzy szczęśliwą relację miłosną.

Ten nowy to chyba rozkocha kobiety he he

Myślę,że to będzie nowy partner Natalii i kolejny tatuś Lei

Z dotychczasowych materiałów jasno wynika, że kurier Michał z pewnością nie będzie narzekał na nudę i otaczać go będzie wiele atrakcyjnych pań.

Zobacz też: Wiemy, kto jeszcze wróci do nowego sezonu “Rancza”. Niektóre nazwiska was zaskoczą