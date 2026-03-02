Gałązka broni "Dziewczyn z Dubaju". Tak mówi o współpracy z Dodą. "Była opoką"

Film "Dziewczyny z Dubaju" okazał się wielkim sukcesem kasowym i pomógł Paulinie Gałązce w wypłynięciu na szerokie wody show-biznesu. Dziś aktorka, mająca na swoim koncie kilkadziesiąt ról, próbuje swoich sił na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Za wspólny taniec z Michałem Bartkiewiczem w 1. odcinku 18. odsłony show otrzymali 31 punktów, a Rafał Maserak w rozmowie z Eską przyznał, że to między innymi w Paulinie widzi największy taneczny potencjał.

Gałązka w filmie "Dziewczyny z Dubaju"

Gałązka również udzieliła wywiadu serwisowi. Podczas rozmowy z reporterem Eski aktorka wróciła wspomnieniami do pracy na planie "Dziewczyn z Dubaju". O filmie wyreżyserowanym przez Marię Sadowską jest bowiem znowu głośno, a to za sprawą serialu "DODA" na Prime Video. W produkcji sporo miejsca poświęcono projektowi, przy którym piosenkarka była producentką kreatywną.

Paulina Gałązka o słowach Pavlović. Wzruszyła się wtedy, kiedy Iwona ją komplementowała

Gałązka o Dodzie

Doda, jak widać w komentarzach na Instagramie pod rolką z "TzG", wspiera Paulinę Gałązkę. Piosenkarka pozostawiła pod nagraniem z nią emotikoną serca. Jak z kolei aktorka wspomina współpracę z wokalistką? Tylko u nas uczestniczka "Tańca z gwiazdami" wypowiedziała się na temat serialu o Dodzie i ich owocnej pracy nad głośnym filmem.

Tak, widziałam. Doda była naszą opoką i bardzo ważną osobą na planie - podsumowała.

Aktorka nie uważa, że film, w którym zagrała, mógł kogoś skrzywdzić.

Wiem od widzów, że raczej dał piękną lekcję. Pisały do mnie mamy, które chodziły z nastoletnimi córkami na ten film i dziękowały za to, że pokazuje on, że nie ma czegoś takiego jak łatwe pieniądze. Za wszystko trzeba w życiu zapłacić - dodała.