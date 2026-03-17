Ewa Gawryluk i jej drugi mąż. Jest od niej młodszy o 16 lat!

Gwiazda serialu "Na Wspólnej" i jej nowy wybranek

Rozstanie Ewy Gawryluk z pierwszym mężem było dla wielu sporym zaskoczeniem. Aktorka przez ponad dwie dekady tworzyła małżeństwo z Waldemarem Błaszczykiem. Para wychowała córkę i przez lata uchodziła za wzór w polskim show-biznesie. Ich relacja dobiegła końca w 2021 roku, jednak gwiazda zapewniała, że oboje rozstali się w pokojowej atmosferze, utrzymując poprawne kontakty.

Niedługo później w sercu artystki zagościło nowe uczucie. Jej życiowym partnerem został Piotr Domaniecki, który pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej oraz trener bramkarzy. Ukończył warszawską Akademię Wychowania Fizycznego, a prywatnie jest ogromnym miłośnikiem lotnictwa. To właśnie on rozkochał w sobie aktorkę.

Przypadkowe spotkanie Ewy Gawryluk na lotnisku

Początki ich znajomości przypominają scenariusz filmu romantycznego. Jak wspominała sama zainteresowana, na swojego obecnego męża wpadła w porcie lotniczym. Gwiazda wracała zmęczona po całonocnej pracy na planie zdjęciowym i przyznała w żartach, że jej wygląd pozostawiał wiele do życzenia. Wtedy Domaniecki zaoferował bezinteresowną pomoc w znalezieniu taksówki, co stało się początkiem ich wielkiej miłości.

Na początku zakochani dbali o prywatność i ukrywali swoją relację. Z czasem zaczęli jednak wspólnie pojawiać się na wydarzeniach publicznych, a ostatecznie stanęli na ślubnym kobiercu. Gawryluk otwarcie przyznaje, że jej drugie małżeństwo ma zupełnie inną dynamikę niż pierwsze. Bogatsza o życiowe doświadczenia, doskonale wie, czego oczekuje od partnera. Wszystko wskazuje na to, że u boku trenera odnalazła prawdziwy spokój i szczęście, pomimo dzielącej ich różnicy wieku.

Piotr Domaniecki jest o 16 lat młodszy od znanej aktorki

Pod koniec ubiegłego roku Ewa Gawryluk świętowała swoje 58. urodziny. Jej obecny mąż jest od niej młodszy o 16 lat, jednak dla pary nie stanowi to żadnego problemu.

Nie metryka jest ważna, ale emocje i uczucia. Żyjemy w czasach, w których króluje przyzwolenie na to, żeby mężczyzna był dużo starszy od partnerki. W drugą stronę to już jest sensacja. Między nami jest 16 lat różnicy - opowiadała aktorka w rozmowie z "Vivą".

Piotr Domaniecki w tym samym wywiadzie dla magazynu dodał:

W show-biznesie palmę pierwszeństwa w tym zakresie dzierżą Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner. Dzięki nim nas o to nikt nie pyta.

Artystka chętnie dzieli się swoimi refleksjami dotyczącymi dojrzałych kobiet i ich prawa do miłości. Zdecydowanie podkreśla, że po przekroczeniu pięćdziesiątego roku życia nadal można stworzyć wspaniały związek z młodszym partnerem.

Ludzie myślą, że jak kobieta przekroczyła pięćdziesiątkę, wypuściła z domu dorosłe dzieci, to już musi usiąść i tylko na wnuki czekać. A przecież życie się nie kończy razem z menopauzą. Dojrzałe kobiety mają swoje zainteresowania, życie zawodowe, pracują, są ciekawe świata i ciekawe dla świata. I tak, po pięćdziesiątce można mieć wspaniały związek z młodszym mężczyzną. Świat się zmienia, jesteśmy coraz starsi, żyjemy coraz dłużej, a dla kobiet w moim wieku jest wciąż tak mało miejsca - podkreśliła aktorka.

Ewa Gawryluk o swojej obecnej miłości: „Nic nie jest dane na całe życie”