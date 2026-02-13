Eurowizja 2026. Ujawniono sposób wyboru reprezentanta Polski! Skandaliczne zasady głosowania

Eurowizja w tym roku budzi ogromne emocje. Nie inaczej jest w przypadku polskich preselekcji. Fani konkursu już wkrótce zdecydują, kto tym razem dostanie eurowizyjny bilet i pojedzie do Wiednia, by walczyć o zwycięstwo dla Polski. Telewizja Polska podała oficjalne zasady, na jakich odbędą się Krajowe Kwalifikacje do Eurowizji 2026. Najważniejsza informacja jest taka, że w tym roku wszystko jest w rękach widzów! To właśnie Wasze głosy zdecydują, który artysta i która piosenka będą naszą wizytówką podczas jubileuszowego, 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Nie brakuje jednak kontrowersji.

Eurowizja 2026 - zasady głosowania. Jak wybrać reprezentanta Polski?

Zgodnie z regulaminem opublikowanym przez TVP, decyzja o wyborze reprezentanta Polski należeć będzie wyłącznie do widzów. Ostateczny wynik będzie sumą dwóch metod głosowania. Każdy fan będzie mógł wesprzeć swojego faworyta w następujący sposób:

głosowanie online – za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej VOD TVP,

głosowanie SMS – tradycyjną metodą, wysyłając wiadomość tekstową na podany numer.

Oznacza to, że każdy głos ma znaczenie, a o zwycięstwie może zadecydować nawet niewielka różnica. Zostanie powołane też zapasowe jury, które włączy się w wybór polskie tylko w przypadku awarii systemów teleinformatycznych lub gdy dwoje albo więcej uczestników otrzyma taką samą liczbę głosów

Polskie preselekcje pokazują aktualny stan Eurowizji. Dlaczego jest źle? | Commentary ESKA

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 - kluczowe daty i harmonogram głosowania

Żeby nie przegapić szansy na oddanie głosu, warto zapisać sobie w kalendarzu kilka kluczowych dat. Proces wyboru reprezentanta Polski został rozłożony w czasie, a wszystko rozpocznie się na długo przed finałową transmisją, co budzi ogromne emocje wśród fanów konkursu.

1 marca 2026 roku finaliści wejdą do studia telewizyjnego TVP, by jednokrotnie wykonać swoje konkursowe utwory. Te występy zostaną zarejestrowane i złożą się na audycję Finału Krajowych Kwalifikacji, którą zobaczymy w telewizji. Głosowanie online ruszy jednak jeszcze przed emisją konkursowych nagrań! Możliwość oddawania głosów w aplikacji VOD TVP rozpocznie się 28 lutego 2026 o godzinie 18:00. W aplikacji znajdą się pliki audio z piosenkami oraz zdjęcia finalistów. Głosowanie online potrwa aż do 7 marca 2026 r. do godziny 17:00.

Wielki finał odbędzie się 7 marca 2026 roku na antenie TVP2. W trakcie emisji nagranych wcześniej występów, po zaprezentowaniu wszystkich piosenek, prowadzący da wyraźny sygnał do rozpoczęcia głosowania SMS. Na wysłanie wiadomości będzie czas do godziny 23:59 tego samego dnia.

Kiedy poznamy wyniki Krajowych Kwalifikacji?

Na oficjalne ogłoszenie wyników będziemy musieli poczekać do następnego dnia. Zwycięzcę Krajowych Kwalifikacji i jednocześnie naszego reprezentanta na Eurowizję 2026 poznamy 8 marca 2026 roku o godzinie 10:00. Nazwisko artysty, który pojedzie do Wiednia, zostanie ogłoszone na żywo w programie „Pytanie na Śniadanie”. Czy po raz kolejny wybór polskiego reprezentanta na Eurowizję zakończy się skandalem? Zasady i możliwość głosowania online bez możliwości zobaczenia występów na żywo budzi sporo wątpliwości.