Stanisława Celińska zmarła w wieku 79 lat. Przez brak pieniędzy musiała podjąć bolesną decyzję

Trudna przeszłość Stanisławy Celińskiej. Walczyła z nałogiem i biedą

Stanisława Celińska przez dziesięciolecia zapracowała na miano ikony polskiego kina, teatru oraz muzyki. Jej wszechstronny dorobek artystyczny zjednał jej rzesze wiernych fanów. Sukcesy zawodowe były jednak okupione ogromnym wysiłkiem, a droga na szczyt okazała się niezwykle wyboista. Aktorka w wielu wywiadach bez ogródek opowiadała o demonach przeszłości, zmaganiach z chorobą alkoholową oraz głębokim kryzysie materialnym, który niemal doprowadził ją na skraj przepaści.

Zobacz też: Wielkie pożegnanie legendy! Gwiazdy wspominają Stanisławę Celińską

24

Problemy finansowe Stanisławy Celińskiej. Wynajmowała własny dom

Podczas jednej z dawnych rozmów z mediami wybitna artystka ujawniła, że po utracie stałej posady znalazła się w dramatycznym położeniu finansowym. Pozbawiona regularnych dochodów, musiała szukać radykalnych sposobów na utrzymanie siebie i opłacenie rachunków. Podjęła wówczas bolesną decyzję o udostępnieniu części swojej posiadłości lokatorom. Z biegiem czasu jej sytuacja budżetowa stawała się na tyle dramatyczna, że oddawała w najem coraz większe metraże, aż w końcu sama gnieździła się w zaledwie niewielkim skrawku własnego budynku.

Zobacz też: Andrzej Seweryn ujawnił prawdę o Stanisławie Celińskiej! Szokujące, co wyszło po jej śmierci

Sonda Czy wierzysz w życie po śmierci? Tak, wierzę, że śmierć nie jest końcem Nie, podchodzę do tego sceptycznie Nie wiem, ale takie historie dają do myślenia Wierzę w Boga, ale ostrożnie podchodzę do relacji NDE

„Część [przyp.red. domu] - najpierw większą, potem mniejszą, bo bym sobie nie dała rady finansowo. Po powrocie z Poznania byłam bez etatu” - mówiła dla "Tele Tygodnia".

Złą passę przerwał dopiero powrót do telewizji i role w popularnych produkcjach, które zapewniły gwieździe upragnioną stabilizację. Sama aktorka traktowała ten czas jako punkt zwrotny i często nazywała go swoimi "drugimi narodzinami". Nowe angaże pozwoliły jej nie tylko zyskać płynność finansową, ale także z pełnym zaangażowaniem rzucić się w wir obowiązków zawodowych.

W wywiadach Stanisława Celińska chętnie wracała pamięcią do czasów dzieciństwa i swojej ukochanej babci. Seniorka przejęła nad nią opiekę po przedwczesnej śmierci ojca i stała się dla niej najważniejszym drogowskazem moralnym. Artystka zaznaczała, że jej babcia była niezwykle zahartowaną przez los kobietą, która przeżyła koszmar obozu koncentracyjnego, a wyciągnięte stamtąd lekcje pomogły jej ukształtować charakter wnuczki oraz uczyły ją podejmowania twardych decyzji.

Zobacz też: Znana jest data i miejsce pogrzebu Stanisławy Celińskiej. W sieci pojawił się nekrolog

„Nadzwyczajnie mądra życiowo kobieta, która przeszła obóz koncentracyjny Ravensbriick i dobrze wiedziała, co jest dobre, co złe. Przyznam się pani, że i dziś zadaję jej w myśli pytania: Jakby się zachowała w danym momencie? Jakiego by dokonała wyboru na moim miejscu? I niemal słyszę jej odpowiedzi...” - mówiła dla "Tele Tygodnia" Celińska.