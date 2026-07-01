Eryk Kulm prosi o finansowe wsparcie dla przyjaciela. Mężczyzna jest w śpiączce

Eryk Kulm apeluje o wsparcie dla wieloletniego przyjaciela

Na swoim instagramowym profilu Eryk Kulm udostępnił krótki film, w którym prosi fanów o wsparcie dla bliskiej mu osoby. Aktor zaznaczył w nagraniu, że jego znajomość z Karolem Dylewskim trwa od prawie dwóch dekad.

Mój serdeczny przyjaciel Karol Dylewski, którego znam od 20 lat, uległ poważnemu wypadkowi i jest w śpiączce. To jest naprawdę wspaniały człowiek. Zawsze wszystkim pomaga, zawsze najpierw myśli o innych, a dopiero potem o sobie.

W ten sposób aktor zwrócił się do internautów za pośrednictwem Instagrama.

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Eryk Kulm zachęcał nie tylko do dokonywania wpłat na konto zbiórki, ale prosił również o szerokie udostępnianie informacji o sytuacji jego przyjaciela.

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Jeżeli możecie, to błagam, udostępnijcie to. Wiem, że możemy to zrobić. Należy mu się pomóc, po prostu

- podsumował swoje wideo Eryk Kulm.

Wypadek Karola Dylewskiego na deskorolce i długa droga do powrotu do zdrowia

Osoby organizujące zbiórkę przekazały, że zdarzenie miało miejsce 21 czerwca podczas jazdy na desce. Karol Dylewski odniósł w nim niezwykle rozległe obrażenia i musiał przejść skomplikowaną operację, by ratować życie.

Sytuacja poszkodowanego pozostaje bardzo poważna. Mężczyzna wciąż znajduje się w stanie śpiączki. W planach jest długa i wymagająca sporych nakładów finansowych rehabilitacja, która rozpocznie się z chwilą poprawy stanu zdrowia.

Karol Dylewski to dla sporej grupy osób jedna z najbardziej znanych twarzy polskiego środowiska skateboardowego. W opinii przyjaciół to człowiek pełen pozytywnych wibracji i dobrej energii.

To osoba, która zawsze pomaga innym, zaraża uśmiechem i sprawia, że ludzie wokół czują się po prostu dobrze

- napisano w oficjalnym komunikacie towarzyszącym internetowej zbiórce.

Zgromadzone w trakcie trwania akcji pieniądze zostaną przekazane na dalsze leczenie, opiekę specjalistów, niezbędną rehabilitację, a także wsparcie najbliższej rodziny Karola, która cały czas mu towarzyszy.

Rozpoczęła się internetowa zbiórka środków na leczenie i rehabilitację

Członkowie rodziny zdają sobie sprawę, że Karola czeka teraz najważniejsze starcie w jego życiu. Mają jednak nadzieję, że wsparcie darczyńców zagwarantuje mu najwyższy standard opieki medycznej, która ułatwi powrót do pełnej sprawności.

Karol, jesteśmy z Tobą. Nie jesteś w tej walce sam

- napisali bliscy na stronie zbiórki.