Duet Kuba i Kuba wydał nową piosenkę. Ich życie zmieniło się po nagrodzie za debiut roku

Kuba i Kuba o nagrodzie za debiut roku. Piosenka Dość wywróciła ich życie do góry nogami

Duet Kuba i Kuba zdobył statuetkę w kategorii Radiowy Debiut Roku za swój wielki hit pod tytułem "Dość". Artyści nie ukrywają, że ostatnie miesiące były dla nich bardzo intensywne i pełne niespodzianek. Sukces piosenki sprawił, że ich dotychczasowe życie całkowicie się zmieniło, a oni sami wciąż próbują oswoić się z nową rzeczywistością i ogromnym zainteresowaniem fanów.

Nadal jakby nie dowierzamy, że to się dzieje, bo tak naprawdę w tamtym roku tyle się wydarzyło, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć w sumie wszystkiego. [...] W ogóle to też jest dla nas cudowne, bo my tak się śmieliśmy i cały czas to powtarzamy w ogóle, że to był rok spełnienia marzeń, a tu się okazuje, że ten rok też jest rokiem spełnienia marzeń, więc no w końcu czujemy, że to co robimy ma ten sens – powiedział jeden z muzyków z duetu Kuba i Kuba.

Muzycy przyznają, że poczucie sensu w tym, co tworzą, jest dla nich najważniejszą nagrodą, a ostatnie wydarzenia traktują jako kontynuację pasma sukcesów.

O czym jest nowa piosenka Stygnie lato? Muzycy porównują ją do smaku truskawek

Mimo że mamy dopiero kwiecień, duet Kuba i Kuba zaprezentował utwór "Stygnie lato", który klimatem przypomina wakacyjną pocztówkę. Muzycy szukali odpowiedniego porównania, które najlepiej oddałoby nastrój tej piosenki i ostatecznie wybrali truskawki. Według nich ten owoc idealnie kojarzy się ze świeżością, młodością i słońcem, które towarzyszy letnim przygodom.

Ja sobie wyobraziłem truskawki. Truskawki to jest taki powrót do młodości, taki czas wakacji, taka świeżość, słodkość. [...] Mi się kojarzyło ze słońcem i takim pomarańczowym, takim mega mocnym słońcem. To z tym mi się kojarzyło – tłumaczył wokalista w studiu radiowym.

Dla artystów nowy numer ma być smakiem lata serwowanym słuchaczom już wiosną, co pozwala na chwilę powrotu do beztroskich wspomnień z dzieciństwa czy pierwszych randek.

Co oznacza tytuł Stygnie lato? To metafora o wakacyjnych miłościach

Tytuł nowej piosenki może wydawać się przewrotny, ponieważ lato kalendarzowe jeszcze się nie zaczęło. Muzycy wyjaśnili jednak, że "Stygnie lato" to metafora przemijania i zbierania ważnych życiowych doświadczeń. Tekst utworu opowiada o krótkich, ale bardzo emocjonalnych relacjach, które często przytrafiają się młodym ludziom podczas wakacyjnych wyjazdów.

Nam zawsze kojarzyło się łapanie tych doświadczeń, takich chwilowych związków na przykład, poprzez właśnie pryzmat lata. Tego, że poznajesz dziewczynę, chłopaka na dworcu, spotykacie się przez te dwa tygodnie, a później niestety wracacie do swoich domów i nie widzicie się. Taka pierwsza miłość, młodzieńcza właśnie. [...] To też chcieliśmy właśnie przekazać w tym utworze, że te doświadczenia są bardzo ważne. Mimo że może teraz już nie macie tego kontaktu, to doświadczenie zbudowało was i to jest super – wyjaśnił Kuba.

Twórcy chcieli podkreślić, że nawet jeśli wakacyjna znajomość szybko się kończy i "stygnie" wraz z końcem urlopu, to pozostawia po sobie wartościowy ślad, który kształtuje charakter młodego człowieka.

Teledysk do piosenki Stygnie lato kręcony na dachu. Warszawa z lotu ptaka robi wrażenie

Uwagę fanów przykuł również profesjonalny teledysk, który został nagrany na szczycie jednego z warszawskich wieżowców. Uzyskanie zgody na pracę w tak wyjątkowym miejscu nie było proste, ale efekt końcowy w pełni wynagrodził trud włożony w produkcję. Większość kluczowych ujęć powstała przy naturalnym słońcu, co dodało klipowi unikalnego klimatu.

Ciężko, to na pewno trzeba z Mareczkiem, naszym reżyserem, który musiał to załatwiać [...] Warszawa jest piękna o tej godzinie, o której też my nagrywaliśmy. W sumie spędziliśmy tam cały dzień, ale te takie jedne z najważniejszych ujęć na teledysku, no to były o takiej porze właśnie w słoneczku, no to tam pięknie to wyglądało – wspominali muzycy.

Praca na dużej wysokości pozwoliła uchwycić panoramę stolicy w pełnym słońcu, co idealnie zgrało się z muzycznym nastrojem utworu i pozytywnym odbiorem ze strony słuchaczy.