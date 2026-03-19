Dorota Gardias na rajskich wakacjach. 45-letnia gwiazda TVN pokazała zdjęcia w bikini

Dorota Gardias chwali się figurą na urlopie. Gwiazda TVN ma 45 lat

Dorota Gardias (45 l.) zdobyła ogromną rozpoznawalność dzięki pracy jako prezenterka pogody na antenie stacji TVN, stając się z czasem jedną z jej czołowych postaci. Telewizyjna celebrytka wielokrotnie udowadniała swoją wszechstronność, a w 2009 roku zachwyciła widzów umiejętnościami tanecznymi, co zaowocowało ostatecznym triumfem w popularnym programie rozrywkowym „Taniec z Gwiazdami”.

Kolejną odsłonę swoich możliwości artystycznych zaprezentowała w 2022 roku, kiedy to pochwaliła się talentem wokalnym w muzycznym formacie „Mask Singer”. Oprócz pracy na szklanym ekranie, pogodynka intensywnie rozwija swoją działalność w internecie i chętnie angażuje się w różnorodne projekty zawodowe, włączając w to profesjonalne prowadzenie bankietów oraz zamkniętych wydarzeń firmowych.

Choć jej profile w mediach społecznościowych służą głównie do komunikacji na tematy związane z karierą, gwiazda sporadycznie robi wyjątki, uchylając rąbka tajemnicy na temat swojej codzienności. Najwięcej prywatnych kadrów trafia do sieci właśnie przy okazji wyjazdów wypoczynkowych, kiedy to prezenterka chętnie publikuje relacje z podróży i dumnie prezentuje swoją nienaganną sylwetkę.

Prezenterka pogody Dorota Gardias poleciała na Fuerteventurę. Pozuje we wzorzystym bikini

Zazwyczaj telewizyjna gwiazda stawia na stonowane i dość powściągliwe stylizacje w swoim codziennym ubiorze, pozwalając sobie na nieco więcej ekstrawagancji wyłącznie podczas oficjalnych wyjść branżowych. Sytuacja zmienia się jednak diametralnie w trakcie zagranicznych urlopów, gdzie prezenterka zrzuca formalne ubrania na rzecz odważnych i wzorzystych kostiumów kąpielowych.

W miniony weekend pogodynka zdecydowała się na krótki, kilkudniowy wypad na hiszpańską Fuerteventurę. Mimo że wstępne prognozy meteorologiczne zapowiadały opady deszczu, ostatecznie pogoda dopisała i gwiazda mogła cieszyć się promieniami słońca aż do samego końca swojego zagranicznego wypoczynku.

Cały wyjazd był na bieżąco relacjonowany przez celebrytkę za pośrednictwem jej oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych. 45-latka chwaliła się w sieci nie tylko urokliwymi, malowniczymi krajobrazami wyspy, ale przede wszystkim zaprezentowała fanom swoją wysportowaną figurę w kilku różnych modelach skąpego bikini.

QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte Pytanie 1 z 18 Program "Randka w ciemno" emitowany był w telewizji: TVP Polsat TVN Następne pytanie