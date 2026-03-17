Dominika Serowska marzy o własnym programie. Ukochana Marcina Hakiela chce uderzyć w polski show-biznes

Dominika Serowska po udziale w "Królowej przetrwania" myśli o własnym show

Kariera medialna partnerki Marcina Hakiela nabiera rozpędu, a ona sama systematycznie pracuje na budowę własnego nazwiska. Choć udział Dominiki Serowskiej w hitowym formacie stacji TVN zakończył się szybkim pożegnaniem z dżunglą, to potknięcie paradoksalnie zapewniło jej jeszcze większy rozgłos i zainteresowanie prasy. Sama zainteresowana podchodzi do całego medialnego zgiełku z ogromnym dystansem, traktując brylowanie na ściankach wyłącznie jako szansę na dodatkowy zarobek i samorozwój. Ewentualne niepowodzenia w bezlitosnym świecie show-biznesu absolutnie jej nie przerażają, ponieważ od zawsze jest przygotowana na powrót do spokojnego życia z dala od blasku fleszy.

Partnerka Marcina Hakiela zapowiada nowe projekty. Powstanie kolejny reality-show?

Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie o początkującej celebrytce znów zrobi się głośno ze względu na nowe, zakulisowe roszady. W najbliższym otoczeniu Dominiki Serowskiej pojawił się właśnie tajemniczy współpracownik z bardzo konkretną strategią budowania jej medialnego wizerunku, co najprawdopodobniej zaowocuje niedługo dużymi projektami telewizyjnymi.

„Znalazła się osoba, która ma na mnie pewien pomysł i zaprosiła mnie do współpracy przy wspólnych projektach. Wiadomo, że w takim idealnym świecie prowadzenie własnego formatu typu reality-show czy programu randkowego albo modowego, byłoby ekstra. Natomiast na ten moment korzystam z propozycji, które do mnie przychodzą i jestem z nich zadowolona. Zobaczymy też, czy się sprawdzę, bo tego przecież nie wiadomo. Ja mogę sobie zakładać, że bym chciała, a potem tego spróbuję i uznam, że to w ogóle nie jest dla mnie - mówi Pudelkowi.”

Największym i ostatecznym celem zawodowym ukochanej tancerza pozostaje wykreowanie autorskiego formatu rozrywkowego, najchętniej w konwencji programu randkowego lub popularnego reality show. Jak sama twierdzi w rozmowach z dziennikarzami, taka telewizyjna formuła doskonale wyeksponowałaby jej naturalną bezpośredniość oraz ostry temperament. Gwiazda internetu wyraźnie jednak zaznacza, że obecnie na spokojnie analizuje spływające do niej oferty i nie zamierza na siłę przyspieszać swojego awansu w branży.

Dominika Serowska kategorycznie sprzeciwia się również dostosowywaniu własnych zasad do sztucznych wymogów współczesnego show-biznesu. Otwieranie się przed widzami nie jest dla niej w żadnym wypadku równoznaczne z całkowitym odarciem z prywatności, a stanowi jedynie kontrolowane dawkowanie dostępu do jej intymnego życia. Jak precyzuje, potrafi wejść w rolę, odsłonić mały fragment swojej codzienności, a następnie zamknąć za sobą drzwi i zniknąć w domowym zaciszu.

Świeżo upieczona postać medialna ma pełną świadomość, że jej szczery do bólu charakter prowokuje widownię do skrajnych opinii. Wiele osób z miejsca ją pokochało, podczas gdy inni nie szczędzą jej słów krytyki. Partnerka choreografa traktuje tę polaryzację jako swoją tajną broń na rynku. Według niej telewizja cierpi dziś na ogromny deficyt autentyczności oraz otwartego wyrażania niepopularnych poglądów.

„Uważam, że takich ludzi jest bardzo mało w show-biznesie i też dostaję taki feedback od branży i ludzi, którzy śledzą media: że to jest fajne, prawdziwe i tego im brakuje. Że nie chcą już tych słodkich pączusiów ze sztucznym uśmiechem i słodko pierdzących, tylko kogoś prawdziwego. Chcą mieć człowieka - wyznała Serowska.”