Doda otwiera festiwal w Opolu. Przed koncertem pokazała w sieci wysportowaną sylwetkę

Doda występuje na festiwalu w Opolu. Piosenkarka zachwyca formą na Instagramie

Dorota Rabczewska po raz kolejny wywołała spore poruszenie. Piosenkarka od wielu lat intryguje odbiorców nie tylko swoją twórczością, ale również niesamowitą prezencją i wypracowanym ciałem. Tym razem artystka postanowiła podnieść temperaturę tuż przed startem jednej z najbardziej prestiżowych imprez muzycznych w naszym kraju. W dniu otwarcia Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wokalistka opublikowała na Instagramie specjalny wpis skierowany do swoich wielbicieli.

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Dziś kochani włączamy PUNKT o 20 telewizory, bo otwieram cały festiwal w Opolu. Wielki zaszczyt i wielka odpowiedzialność. Trzymajcie kciuki - napisała w sieci Doda.

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Doda chwali się wyrzeźbionym ciałem. Internauci komentują wygląd gwiazdy

Opublikowana przez wokalistkę fotografia natychmiast przyciągnęła wzrok użytkowników mediów społecznościowych. Dorota Rabczewska zapozowała w kreacji mocno akcentującej jej bezbłędnie wyćwiczone ciało. Wąska talia oraz znakomicie zaprezentowane nogi gwiazdy spowodowały prawdziwą lawinę reakcji w sekcji z komentarzami.

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Idealna osoba na idealnym miejscu. Powodzenia piękna - pisali internauci.

Wielbiciele piosenkarki byli absolutnie zachwyceni tą publikacją. Znaczna część komentujących zaznaczała, że gwiazda prezentuje się teraz korzystniej niż kiedykolwiek w przeszłości. Pojawiły się głosy niedowierzania, ponieważ wokalistka od ponad dwudziestu lat utrzymuje się na szczytach popularności, a jej fenomenalna kondycja stale potrafi wzbudzać podziw.

Wokalistka wielokrotnie udowadniała już w internecie swoje ogromne zaangażowanie w systematyczne dbanie o formę. Dorota Rabczewska otwarcie przyznaje, że sport stanowi kluczowy punkt jej każdego dnia, natomiast skrupulatne przygotowanie do tak dużych koncertów wymusza na niej żelazną dyscyplinę.

Napięcie wokół jej występu rośnie z każdą kolejną godziną. Nie powinno to dziwić, ponieważ inauguracja opolskiego festiwalu stanowi wyjątkowe wyróżnienie, ale jednocześnie wiąże się z gigantyczną odpowiedzialnością na scenie. Będziecie oglądać?