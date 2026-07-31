Atak w Rumi. 31-latek zatrzymany za agresję na tle narodowościowym

Interwencja policji po zgłoszeniu o ataku w Rumi

W nocy z 27 na 28 lipca 2026 roku po północy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu z użyciem ostrego narzędzia na terenie Rumi. Z przekazanych informacji wynikało, że pokrzywdzony mężczyzna próbuje uciec przed napastnikiem. Na miejsce został natychmiast skierowany patrol policji, aby udzielić pomocy i wyjaśnić okoliczności zajścia. Po przybyciu mundurowych okazało się, że sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb.

Agresywne zachowanie z powodu obcego akcentu

Policjanci ustalili, że przed samym atakiem mężczyźni prowadzili ze sobą rozmowę. Kiedy 31-latek usłyszał u swojego rozmówcy obcy akcent, stał się agresywny i zaczął mu grozić wyrządzeniem krzywdy. Napastnik próbował zadać ciosy ostrym narzędziem, jednak pokrzywdzony zdołał się obronić, zasłaniając się swoim rowerem. W wyniku tego zdarzenia w jednośladzie uszkodzone zostały dwie opony, ale sam zaatakowany mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń ciała.

Szybkie zatrzymanie podejrzanego przez kryminalnych

Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze prowadzili intensywne czynności, które miały na celu zatrzymanie sprawcy. Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy, analizowali nagrania z kamer monitoringu oraz dokładnie ustalali przebieg całego zdarzenia. Jeszcze tej samej doby, 28 lipca 2026 roku, kryminalni z Rumi zatrzymali 31-latka powiązanego ze sprawą. Mężczyzna został przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie oczekiwał na dalsze czynności prawne.

Zarzuty prokuratorskie i tymczasowy areszt

W Prokuraturze Rejonowej w Wejherowie zatrzymany 31-latek usłyszał zarzut stosowania przemocy oraz groźby wobec osoby z powodu jej przynależności narodowej. Prokurator na podstawie zebranych dowodów wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące. Za przestępstwo stosowania przemocy i groźby na tle narodowościowym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl