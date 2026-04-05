Nie żyje popularna influencerka. Policja długo nie mogła ustalić tożsamości

Tragiczny finał poszukiwań. Nie żyje Annabella Lovas

Ciało 32-letniej uczestniczki węgierskiego formatu "The Bachelor" zostało odkryte na Gran Canarii. Znaleziono je w naturalnym zbiorniku wodnym zlokalizowanym w bardzo trudnym terenie. Zwłoki, na które natknęli się funkcjonariusze, znajdowały się w stanie częściowego obnażenia, a wstępne oględziny sugerowały, że przeleżały w wodzie przez minimum trzy tygodnie. Proces identyfikacji stanowił ogromne wyzwanie dla służb. Zmarła nie posiadała bowiem możliwych do pobrania odcisków palców, a jedynym punktem zaczepienia pozostały charakterystyczne tatuaże zlokalizowane na plecach oraz ramieniu.

Zobacz też: Nie żyje ceniona artystka. Żegnają ją przyjaciele z teatru. "Zostało puste miejsce"

Gwiazda telewizji zmarła w tajemniczych okolicznościach

Lokalna policja niezwłocznie przystąpiła do intensywnych działań operacyjnych. Wykorzystano helikoptery oraz drony do szczegółowego sprawdzenia trudnego, górzystego obszaru wokół miejsca znalezienia zwłok. Pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań, nie udało się odnaleźć jakichkolwiek przedmiotów osobistych ani śladów pozwalających na szybkie ustalenie tożsamości zmarłej.

Problemy mieli również specjaliści z zakresu medycyny sądowej. Brak było możliwości jednoznacznego wskazania bezpośredniej przyczyny zgonu, a wyodrębnienie kompletnego profilu DNA okazało się niemożliwe. Zasadniczy postęp w śledztwie nastąpił w momencie, gdy funkcjonariusze połączyli to makabryczne odkrycie z wcześniejszym zgłoszeniem zaginięcia dokonanym przez bliskich Annabelli Lovas.

Ostateczne potwierdzenie tożsamości umożliwił jeden istotny szczegół. Hiszpańscy śledczy przekazali próbkę zęba ofiary do analizy przez Interpol. To właśnie badanie uzębienia dało stuprocentową pewność, że odnalezione ciało należy do zaginionej celebrytki. Mimo że dokładny przebieg zdarzeń prowadzących do śmierci pozostaje zagadką, policja wykluczyła udział osób trzecich i nie prowadzi postępowania pod kątem morderstwa.

Zobacz też: Choroba nie miała litości! Popularna influencerka zmarła mimo heroicznej walki

Rozpoznawalność Annabelli Lovas rozpoczęła się w 2021 roku od udziału w telewizyjnym show randkowym. Kobieta błyskawicznie przekuła ten sukces na zbudowanie popularności w przestrzeni mediów społecznościowych. Kulisy jej życia prywatnego skrywały jednak liczne dramaty. Po stoczeniu walki z chorobą nowotworową, influencerka mierzyła się z problemami natury psychicznej, co skłoniło ją do przeprowadzki na hiszpańską wyspę.

Już wcześniej, w listopadzie 2024 roku, zgłoszono jej zaginięcie. Wówczas policja odnalazła ją bezpieczną na terenie jednego z lokalnych ośrodków wypoczynkowych. W tamtym czasie określano ją mianem osoby o szczególnej wrażliwości, potrzebującej opieki. Obecnie funkcjonariusze zakładają, że kobieta mogła znaleźć się w kryzysie bezdomności z powodu braku środków finansowych. Jedna z badanych hipotez zakłada, że zgon nastąpił w innej lokalizacji, a zwłoki zostały przemieszczone przez intensywne opady deszczu w miejsce ich ostatecznego odnalezienia.

Zobacz też: Córka „ojca Mateusza” z NARZECZONĄ na scenie talent show! Wywołały pierwsza kłótnię w jury MBTM