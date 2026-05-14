Była gwiazdą polskich seriali. Po rozwodzie słuch o niej zaginął. Czym dziś zajmuje się Monika Kwiatkowska?

Monika Kwiatkowska przyszła na świat 10 października 1975 roku w Bytomiu. W 1998 roku ukończyła Wydział Aktorski Akademii Teatralnej w Warszawie, po czym związała się z Teatrem Współczesnym, gdzie zadebiutowała rolą Beatrice w "Łgarzu" Carla Goldoniego w reżyserii Giovanniego Pampiglione. ​Widzowie doskonale znają ją z roli Majki Żmudy, w którą w latach 1980-2000 wcielała się w kultowym serialu "Dom". Jej talent został szybko zauważony przez reżyserów i do aktorki zaczęły napływać nowe propozycje zawodowe. Monika Kwiatkowska zagrała w kilkunastu produkcjach fabularnych, między innymi w "Bożej podszewce II", "Kochaj i rób co chcesz" czy "Moja Angelika". Na koncie ma również występy w popularnych serialach, jak chociażby: "Złotopolscy", "Miasteczko" oraz "Na dobre i na złe". To właśnie na planie ostatniej z wymienionych produkcji poznała swojego reżysera Macieja Dejczera, który zaangażowany był w popularne telenowele TVP, jak "M jak miłość", "Ojciec Mateusz" czy "Oficer".

Monika Kwiatkowska przed laty była gwiazdą telewizji. Po rozwodzie usunęła się w cień

Między aktorką a reżyserem szybko zaiskrzyło. Monika Kwiatkowska i Maciej Dejczer stanęli na ślubnym kobiercu w 2003 roku, a niedługo po tym powitali na świecie syna Macieja. Niestety, ich związek nie przetrwał próby czasu i w 2016 roku doszło do rozwodu, który nie był łatwym przeżyciem dla aktorki, gdyż w mediach co rusz pojawiały się nowe informacje dotyczące sprawy. Aktorka usunęła się w cień, a propozycje zawodowe, które otrzymywała, nie były dla niej zadowalające. Dziś rzadziej widujemy ją na ekranach, nie oznacza to jednak, że Monika Kwiatkowska na dobre porzuciła aktorstwo. Teraz bardziej skupia się na pracy w teatrze, a w wolnych chwilach poświęca się swojej wielkiej pasji, jaką jest żeglarstwo.

