Popularna influencerka brutalnie zamordowana. Zginęła tydzień po wyjściu z aresztu

Evelyn Lima Dantas nie żyje. Została zastrzelona tuż po wyjściu z aresztu

Evelyn Lima Dantas cieszyła się sporą popularnością w sieci, gromadząc na TikToku i Instagramie imponującą grupę ponad 150 tysięcy obserwujących, którzy śledzili jej wpisy o fitnessie, urodzie i życiu codziennym. Jej twórczość trafiała do szerokiego grona brazylijskich odbiorców. Niestety, w środę, 16 września 2026 roku, ten etap brutalnie się zakończył. O świcie mieszkańcy Mãe do Rio zostali zbudzeni odgłosami strzałów. Niedługo po wezwaniu na miejsce mundurowi natknęli się na martwe ciało 21-latki.

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Tragiczny finał znanej influencerki. Ciało 21-latki leżało przed budynkiem

Z dokumentacji przygotowanej przez służby, o której informuje brazylijski serwis g1, wynika, że influencerka zmarła w wyniku postrzałów, a jej zwłoki rzucono pod budynkiem na jednym z lokalnych osiedli. Trwa wnikliwe śledztwo mające wyjaśnić wszystkie okoliczności tego morderstwa.

Zeznania krewnych złożone przed policją wojskową rzucają światło na dramatyczny przebieg wydarzeń – do budynku miało wejść dwóch mężczyzn. Sprawcy rzekomo siłą wyprowadzili Evelyn na zewnątrz, gdzie oddali w jej stronę serię strzałów. Po wykonaniu wyroku namalowali w pobliżu symbol "TCP". Według śledczych, ten znak może wiązać morderstwo z Terceiro Comando Puro, jednym z lokalnych gangów. Po wszystkim napastnicy uciekli autem.

Funkcjonariusze intensywnie analizują powody, dla których młoda kobieta stała się ofiarą. Uwagę mundurowych przykuwa kryminalna przeszłość influencerki i prowadzone wobec niej sprawy karne.

W oficjalnych policyjnych papierach widnieje informacja, że w lipcu kobieta trafiła za kratki podczas wyjaśniania zabójstwa funkcjonariusza policji. Dzięki tymczasowemu zwolnieniu z aresztu, na wolność wyszła 9 września. Minęło zaledwie siedem dni, gdy straciła życie.

Przedstawiciele organów ścigania biorą pod uwagę, że te dwie sytuacje mogą się ze sobą łączyć. Szef policji wojskowej przekazał dziennikarzom, że śledczy poważnie sprawdzają wariant gangsterskich porachunków lub chęci ukrycia kluczowych dowodów. Podkreśla się jednak, że na razie są to jedynie wstępne kierunki śledztwa, a oficjalny motyw nie został jeszcze potwierdzony.

Morderstwo odbiło się szerokim echem ze względu na internetową rozpoznawalność Evelyn Dantas. Grupę jej odbiorców w sieci szacowano na 150 tysięcy osób. Na platformie TikTok dzieliła się poradami dotyczącymi dbania o sylwetkę, pielęgnacji oraz lifestylu. Obecnie jej profil na Instagramie jest nieaktywny.

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