Będzie trzecia w 2026 r. wersja "Lalki"! Do ważnych ról wracają wielkie gwiazdxy

Fani powieści Bolesława Prusa mają za sobą wyjątkowo owocny czas. Najpierw, 16 września 2026 r., na platformie Netflix pojawił się sześcioodcinkowy serial wyreżyserowany przez Pawła Maślonę, w którym w głównych bohaterów wcielili się Tomasz Schuchardt oraz Sandra Drzymalska. Zaledwie dwa tygodnie po tym wydarzeniu do kin trafiła filmowa wersja w reżyserii Macieja Kawalskiego. W tej adaptacji w rolach Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej zobaczyliśmy Marcina Dorocińskiego i Kamilę Urzędowską.

Teraz swoje siły w interpretacji klasyki łączą Audioteka i Gigant Films. Efektem ich współpracy ma być dźwiękowa adaptacja o dużym rozmachu. Jak pisze "Fakt", twórcy zapowiadają zaangażowanie ogromnej obsady, a także imponującą muzykę i udźwiękowienie. W nagraniach wezmą udział artyści zaangażowani w kinową adaptację powieści.

Słuchowisko „Lalka” przedstawi pełną historię

Nadchodzący projekt będzie pierwszą dźwiękową realizacją, która wykorzysta cały oryginalny tekst „Lalki”. Z uwagi na ograniczenia czasowe, produkcje filmowe nie są w stanie oddać każdego wątku z tak ogromnej książki. Wersja audio pozwoli na dogłębniejsze ukazanie psychologii postaci oraz wierne odwzorowanie klimatu XIX-wiecznej Warszawy.

Dzięki temu formatowi słuchacze będą mogli skupić się na postaciach drugoplanowych oraz szerszym tle obyczajowym. Projekt umożliwi lepsze zrozumienie refleksji Rzeckiego, a także pozwoli dokładniej prześledzić rozwój postaci Wokulskiego – jego interakcje z wyższymi sferami, pociąg do nauki i walkę o realizację własnych marzeń.

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Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska i Marek Kondrat znów jako Wokulski, Łęcka i Rzecki

Głównych bohaterów produkcji udźwiękowią artyści znani z wielkiego ekranu. Stanisław Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, w Izabelę Łęcką ponownie wcieli się Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego zagra Marek Kondrat.

Udział tego ostatniego to nie lada gratka dla słuchaczy. Już sam jego występ w filmie Macieja Kawalskiego wywołał sporą ekscytację w kinowym świecie. Aktor kolejny raz nada ton postaci Ignacego Rzeckiego, stanowiącej jeden z filarów fabuły.

Oprócz głównej trójki, słuchowisko uświetnią inni uznani artyści. Głosów postaciom użyczą m.in. Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Krystyna Janda, Maja Ostaszewska oraz Cezary Żak. Ich obecność jest gwarancją wysokiego poziomu aktorskiego przedsięwzięcia.

Joanna Szczepkowska i Kirył Pietruczuk w nowej "Lalce"

Twórcy zaangażowali również artystów, którzy nie pojawili się w filmie Kawalskiego. W nagraniach wezmą udział Joanna Szczepkowska, Anna Szymańczyk, pamiętna z najnowszej ekranizacji "Znachora", a także Przemysław Sadowski oraz Kirył Pietruczuk, znany z przebojowego serialu "1670".

Za warstwę narracyjną odpowiadać będzie popularny lektor i aktor Filip Kosior. Jego zadaniem będzie splecenie dialogów bohaterów z oryginalną narracją Prusa i prowadzenie słuchaczy przez losy postaci.

Rozmach obsadowy zagwarantuje wiarygodne oddanie mozaiki społecznej dawnej Warszawy. Wśród bohaterów znajdą się zarówno arystokraci, mieszczanie, kupcy, jak i przedstawiciele najbiedniejszych warstw społecznych.

Dźwiękowa „Lalka” zadebiutuje na rynku pod koniec 2026 roku. Prace w studiu już wystartowały. Tym samym w jednym roku fani Prusa będą mieli okazję obcować z trzema różnymi spojrzeniami na to wybitne dzieło: na małym i dużym ekranie oraz w głośnikach.

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