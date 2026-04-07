Barbara Kurdej-Szatan przerwała spektakl. Na widowni rozegrała się ostra walka o życie

Julita Buczek
2026-04-07 17:51

Podczas wystawiania sztuki "Karnawał warszawski" w stołecznym Teatrze Komedia doszło do mrożących krew w żyłach scen. Barbara Kurdej-Szatan była świadkiem zdarzenia, które przypominało hollywoodzki film akcji. Szybka reakcja zgromadzonych na sali osób okazała się kluczowa dla całego incydentu.

Barbara Kurdej-Szatan
Galeria zdjęć 31

Dramatyczne chwile podczas spektaklu Kurdej-Szatan i Englert

Wielkanocny czas przyniósł zespołowi stołecznego Teatru Komedia nieoczekiwane, pełne grozy doświadczenia. Kiedy Barbara Kurdej-Szatan oraz Helena Englert odgrywały swoje role w "Karnawale warszawskim", nagle zaniepokoiły je nietypowe dźwięki dobiegające z rzędów zajmowanych przez publiczność. Skupione do tej pory na występie aktorki szybko zorientowały się, że na widowni dzieje się coś niezwykle dramatycznego i niepokojącego.

Barbara Kurdej-Szatan
Walka o życie na widowni. Kurdej-Szatan zaalarmowała obsługę

Jeden ze starszych widzów niespodziewanie stracił przytomność. Mężczyzna trwał w bezruchu z przymkniętymi powiekami, podczas gdy siedzące wokół niego osoby wpadły w absolutną panikę. Widząc tę wstrząsającą sytuację ze sceny, polska aktorka bez wahania podniosła alarm, wzywając na pomoc pracowników znajdujących się tuż za kulisami.

Sonda
Czy powrót Barbary Kurdej-Szatan do TVP to był dobry pomysł?

"Zobaczyłyśmy na widowni starszego Pana, siedział w bezruchu z zamkniętymi oczami, obok ludzie przerażeni. Zaczęłyśmy krzyczeć za kulisy, aby wezwali pogotowie i czy jest na sali lekarz - mówiła Kurdej-Szatan."

Ogromnym szczęściem w tej tragicznej sytuacji okazała się obecność na sali studentów Akademii Pożarniczej. Trzej młodzi strażacy, Marcel, Szymon i Paweł, natychmiast ruszyli z pomocą i błyskawicznie rozpoczęli procedurę reanimacji poszkodowanego widza. Ich profesjonalne działanie uratowało mężczyźnie życie. Zaledwie kilka dni po tym zdarzeniu dotarły do wszystkich krzepiące wieści – stan seniora ustabilizował się i został on przeniesiony z oddziału intensywnej terapii bezpośrednio na kardiologię.

"Nasi dzielni strażacy przez 20 minut prowadzili akcję ratunkową, zanim na miejsce dotarło pogotowie. Udało się przywrócić akcję serca - opisywała aktorka."

Mimo ogromnego stresu i napięcia związanego z tym incydentem, Barbara Kurdej-Szatan i pozostałe artystki podjęły ostateczną decyzję o wznowieniu i dokończeniu przedstawienia. Bohaterowie wieczoru, którzy przeprowadzili sprawną akcję ratunkową, zostali uhonorowani przez głęboko poruszoną publiczność owacją na stojąco. Gwiazda podkreśliła później, że to wstrząsające wydarzenie brutalnie przypomniało jej o kruchości ludzkiego życia oraz uświadomiło, jak gigantyczne znaczenie ma natychmiastowe niesienie pomocy w obliczu zagrożenia.

Super Express Google News