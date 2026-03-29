Areta Szpura-Rylska i jej partnerka Agnieszka zostaną matkami. Znana aktywistka pokazała zdjęcie USG

Kim jest Areta Szpura-Rylska? Ekologia i związek z Agnieszką Rylską

34-letnia Areta Szpura-Rylska zyskała popularność jako polska działaczka społeczna oraz aktywistka ekologiczna. W przeszłości należała do grona założycielek marki odzieżowej Local Heroes, która zdobyła ogromne uznanie na rynkach międzynarodowych. Po pewnym czasie zrezygnowała z branży modowej i całkowicie poświęciła się działalności edukacyjnej w obszarze zrównoważonego rozwoju. Obecnie promuje zasady odpowiedzialnej konsumpcji, zachęcając społeczeństwo do świadomego robienia zakupów oraz wdrażania w codzienne życie idei less waste.

Działaczka regularnie bierze udział w licznych kampaniach społecznych i napisała książkę pod tytułem "Jak uratować świat? Czyli co dobrego możesz zrobić dla planety". Jej ogromne zaangażowanie zostało docenione w 2018 roku, kiedy to odebrała statuetkę w plebiscycie Kobieta Roku organizowanym przez magazyn "Glamour". Szpura-Rylska głośno wyraża swoje wsparcie dla mniejszości LGBT i otwarcie mówi o swojej biseksualności. Od ponad dziesięciu lat buduje trwałą relację z partnerką Agnieszką Rylską.

Areta Szpura-Rylska i Agnieszka Rylska ogłosiły ciążę na Instagramie

W ostatni weekend marca zakochane postanowiły przekazać swoim fanom wspaniałe wieści. Już niedługo ich rodzina się powiększy. Areta Szpura-Rylska i jej wybranka udostępniły na Instagramie zbiór pamiątkowych fotografii. Na jednym z opublikowanych kadrów Agnieszka Szpura-Rylska pozuje z wyraźnie zaokrąglonym brzuchem ciążowym. Kobiety od razu wyjawiły płeć oraz imię wyczekiwanej pociechy, informując świat, że oczekują narodzin dziewczynki.

Sonda Uważasz, że polskie prawo dotyczące LGBT+ powinno zostać zmienione? Tak Nie Nie mam zdania

Jesteśmy gotowe na nowy rozdział w naszym życiu. Latem pojawi się mała Mila - przekazały na Instagramie.

Publikacja wywołała ogromne poruszenie, a internauci natychmiast ruszyli z życzeniami. Wśród komentujących nie zabrakło znanych twarzy z rodzimego show-biznesu, które entuzjastycznie zareagowały na radosną nowinę. Swoje gratulacje pod postem zostawiły między innymi Julia "Maffashion" Kuczyńska, Zofia Zborowska, Lara Gessler oraz Katarzyna Sokołowska.

Omg! Wspaniale gratulacje; Wspaniała wiadomość!; Już nie możemy się doczekać; Mila, przybywaj! Wszyscy czekają; Mega!! Łezka w oku! Gratulacje girls!

28