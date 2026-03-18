Zużyte ręczniki papierowe nie mogą trafiać do pojemnika na papier. Ekspertka wskazuje jedyny właściwy pojemnik

Codzienne dzielenie domowych odpadków regularnie sprawia Polakom trudności, a jednym z najczęstszych potknięć jest mylne klasyfikowanie zużytych ręczników papierowych.

Specjalistka zajmująca się gospodarką komunalną przypomina, że kategorycznie zabrania się wrzucania takich zabrudzonych materiałów do niebieskich frakcji.

Sprawdź zasady recyklingu i dowiedz się, który kolor kosza jest ostatecznym miejscem dla tego typu kuchennych odpadów.

Ekspertka ostrzega przed wrzucaniem ręczników do niebieskiego kosza

Prawidłowa segregacja śmieci stała się powszechnym obowiązkiem w naszym kraju, a każdy wygenerowany w domu odpad musi trafić do konkretnego kubła. Teoretycznie wytyczne brzmią banalnie, ale w praktyce mieszkańcy regularnie gubią się w gąszczu przepisów. Klasycznym powodem zamieszania są popularne ręczniki papierowe. Sugerując się samą nazwą materiału, masowo pozbywamy się ich poprzez wrzucanie do niebieskich kontenerów na makulaturę. Specjalistka od gospodarki odpadami, Monika Michalska, na łamach portalu kobieta.gazeta.pl podkreśliła, że to aktualnie jedno z najbardziej masowych przewinień w polskich domach. Wybór odpowiedniego miejsca na ten konkretny kuchenny odpad wcale nie jest intuicyjny i potrafi wprawić w osłupienie niejednego zwolennika ekologii.

Do którego pojemnika wyrzucić ręczniki papierowe?

Kluczem do zrozumienia problemu jest proces recyklingu, ponieważ zgromadzona makulatura służy do wyprodukowania zupełnie nowych artykułów piśmienniczych czy higienicznych. Z tego powodu materiał trafiający do niebieskich frakcji musi być bezwzględnie suchy i wolny od wszelkich tłustych zabrudzeń. Codzienne kuchenne resztki wytarte papierem całkowicie dyskwalifikują go z ponownego użycia. Prawidłowa ścieżka dla takich zabrudzonych arkuszy prowadzi wyłącznie do czarnego kubła, który został przeznaczony na klasyczne odpady zmieszane.

Co można wrzucać do niebieskiego kontenera? Lista dozwolonych śmieci

Wszelkie odgórne regulacje dotyczące gospodarowania surowcami wtórnymi jasno określają zawartość pojemników na makulaturę. Niebieski kontener przyjmuje wyłącznie czyste surowce celulozowe, wśród których najczęściej wymienia się:

opakowania z grubego kartonu,

zużyte i niepotrzebne książki,

kolorowe magazyny, dzienniki, broszury oraz materiały promocyjne,

czyste ryzy papieru z drukarek biurowych,

wszelkiego rodzaju tekturowe pudełeczka,

papierowe torby zakupowe i worki.