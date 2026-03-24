Zrób to przed wysadzeniem pomidorów do gruntu. Będą uginać się od owoców

Jak przygotować sadzonki pomidorów na majowe sadzenie?

W drugiej połowie maja przypada kluczowy moment w uprawie pomidorów – przenosimy sadzonki z doniczek do gruntu. Z tego powodu należy wcześniej zadbać o kondycję roślin, dostarczając im niezbędnych wartości odżywczych. Właściwe wzmocnienie uodporni je na trudne warunki, choroby oraz ataki szkodników, a także zagwarantuje bujne owocowanie. Jeśli do tej pory omijałaś nawożenie, to ostatnia szansa na nadrobienie zaległości. Wiosną sadzonki potrzebują przede wszystkim azotu, fosforu, potasu, żelaza, magnezu, boru i miedzi, by rozwinąć silny system korzeniowy. Doskonały, w pełni naturalny nawóz do sadzonek pomidorów stworzysz z kuchennych odpadków. Niezwykle cennym źródłem substancji odżywczych są zwykłe skorupki jaj.

Domowy nawóz do pomidorów ze skorupek jaj

Wapń, występujący w skorupkach w postaci węglanu wapnia, to niezbędny minerał budujący i wzmacniający ściany komórkowe roślin. Ponadto znajdują się w nich inne korzystne pierwiastki, takie jak potas, fosfor, magnez, cynk i żelazo, stymulujące wzrost i rozwój owoców. Proces przygotowania tego nawozu polega wyłącznie na zmieleniu w blenderze lub rozbiciu tłuczkiem skorupek z dwóch ugotowanych jaj. Otrzymany proszek dozujemy w ilości jednej łyżeczki na każdą doniczkę, po czym podlewamy ziemię. Pod wpływem wody wapń będzie powoli przenikał do podłoża, stale zasilając sadzonki pomidorów.

Zasady uprawy zdrowych sadzonek pomidorów

Aby cieszyć się bogatymi zbiorami, trzeba przestrzegać kilku podstawowych zasad pielęgnacji. Oprócz nawożenia, sadzonki wymagają:

Światła : Należy zapewnić im jasne stanowisko (parapet wschodni lub południowy) albo zastosować sztuczne doświetlanie.

: Należy zapewnić im jasne stanowisko (parapet wschodni lub południowy) albo zastosować sztuczne doświetlanie. Temperatury : Optymalne warunki to 20-25 stopni Celsjusza w ciągu dnia oraz 16-18 stopni w nocy, przy czym należy unikać przeciągów.

: Optymalne warunki to 20-25 stopni Celsjusza w ciągu dnia oraz 16-18 stopni w nocy, przy czym należy unikać przeciągów. Wody : Podłoże powinno być stale lekko wilgotne, ale nie przelane. Najlepiej podlewać rośliny w godzinach porannych.

: Podłoże powinno być stale lekko wilgotne, ale nie przelane. Najlepiej podlewać rośliny w godzinach porannych. Nawożenia : Odżywki dedykowane pomidorom podajemy co tydzień lub dwa, zaczynając 2-3 tygodnie od momentu wzejścia roślin.

: Odżywki dedykowane pomidorom podajemy co tydzień lub dwa, zaczynając 2-3 tygodnie od momentu wzejścia roślin. Pikowania : Gdy pojawią się 2-3 liście właściwe, rośliny przesadzamy, skracając korzeń o około jedną trzecią długości.

: Gdy pojawią się 2-3 liście właściwe, rośliny przesadzamy, skracając korzeń o około jedną trzecią długości. Hartowania : Przed umieszczeniem w gruncie sadzonki muszą być stopniowo oswajane z warunkami zewnętrznymi.

: Przed umieszczeniem w gruncie sadzonki muszą być stopniowo oswajane z warunkami zewnętrznymi. Usuwania dolnych liści: Obrywanie liści mających kontakt z ziemią poprawia cyrkulację powietrza i wpływa na wielkość plonu.

7