Zrób jedną rzecz 21 marca, aby uniknąć pecha. Pierwszy dzień wiosny i ludowe wierzenia.

Początek wiosny astronomicznej oraz kalendarzowej nierozerwalnie wiąże się z bogatą tradycją dawnych wierzeń i obrzędów.

Zwyczajowe topienie Marzanny to symboliczne pożegnanie z mroźnymi miesiącami oraz powitanie budzącej się do życia natury.

Nasi przodkowie wierzyli, że odpowiednie postępowanie w tym przełomowym czasie gwarantuje domownikom dobrobyt, zdrowie i pomyślność na kolejne miesiące.

Istnieją również inne ludowe wskazówki podpowiadające, jak uchronić się przed nieszczęściem w dniu 21 marca.

Tradycja topienia Marzanny i astronomiczny pierwszy dzień wiosny

Początek wiosny kalendarzowej nie zawsze pokrywa się z jej astronomicznym odpowiednikiem. W bieżącym roku ten pierwszy wypada w sobotę 21 marca. Z kolei astronomiczna wiosna w 2026 roku rozpocznie się dokładnie w dniu równonocy, czyli 20 marca 2026 roku. Zjawisko to, nazywane również przesileniem wiosennym, charakteryzuje się tym, że zarówno dzień, jak i noc trwają równe 12 godzin. Moment przebudzenia się przyrody z zimowego letargu jest z reguły niezwykle wyczekiwany, jednak wymagał od dawien dawna odpowiednich przygotowań. Na całym świecie, a także w naszym kraju, funkcjonuje ogromna liczba zwyczajów związanych z tym okresem. Większość z nich wywodzi się bezpośrednio z pogańskich tradycji celebrujących tryumf życia nad zimowym uśpieniem. Wrzucanie do wody słomianej kukły, znanej jako Marzanna, stanowiło formę pożegnania z mrokiem oraz swego rodzaju modlitwę o urodzaj w nadchodzącym czasie. Ludzie byli przekonani, że właściwe zachowanie w tej fazie przejścia, ze snu do rozkwitu, zapewni im zdrowie i bogactwo przez cały okrągły rok. Właśnie dlatego powstało tak wiele restrykcyjnych nakazów, które w zamyśle miały wspomóc matkę naturę w jej corocznym odradzaniu się.

Porządki 21 marca gwarancją ochrony przed kłopotami

Oprócz powszechnie znanego niszczenia słomianej kukły przetrwało także kilka innych zwyczajów mających stanowić tarczę ochronną przed nieszczęściem. Jeden z najważniejszych przesądów mówi o tym, że absolutnie nie można wchodzić w nową porę roku z bałaganem w miejscu zamieszkania. Jeśli w twoim domu panuje nieład, musisz go bezwzględnie i jak najszybciej uprzątnąć dokładnie 21 marca, aby przestrzeń lśniła czystością. Gruntowne porządki stanowią metaforę wyrzucenia z życia zimowego brudu i zrobienia miejsca na zupełnie nowy początek. Zignorowanie tej zasady ma skutkować poważnymi kłopotami w najbliższej przyszłości. Zgodnie z ludowymi mądrościami należy także natychmiast pozbyć się wszystkich zepsutych oraz zbędnych przedmiotów, ponieważ ich magazynowanie pod dachem przyciąga złą energię. W dawnych czasach silnie wierzono ponadto, że szerokie otwarcie okien 21 marca pozwala przewietrzyć pomieszczenia ze złych duchów i chorób zakumulowanych przez zimowe miesiące, robiąc tym samym miejsce dla życiodajnej, wiosennej siły.