Zobacz siebie. Zadbaj o siebie. Hebe i Paese w Różowym Październiku przypominają o profilaktyce raka piersi

W codziennym pędzie łatwo o sobie zapomnieć. Tymczasem troska o siebie ma wiele wymiarów. To nie tylko chwila relaksu, ulubiony kosmetyk czy poranna pielęgnacja przed lustrem. To także regularne badania, wizyty kontrolne i pamięć o profilaktyce. Dbanie o siebie zaczyna się od zauważenia siebie.

Właśnie na tej idei opiera się akcja Hebe realizowana w Różowym Październiku wspólnie z marką Paese. Hasło kampanii „Zobacz siebie. Zadbaj o siebie” zachęca, by w codziennej trosce o siebie znaleźć również miejsce na profilaktykę i świadome dbanie o własne zdrowie.

Specjalna kolekcja Pink October

W ramach akcji do sprzedaży trafiła wyjątkowa kolekcja Paese Pink October. Znajdziemy w niej puder sypki do twarzy ze sproszkowanych płatków róż o właściwościach delikatnie rozświetlających, pielęgnujące olejki do ust o bogatej formule z 9 starannie dobranymi składnikami aktywnymi oraz multifunkcyjne produkty do konturowania oraz ust w słoiczku. To kolekcja, która łączy przyjemność używania z ważnym przesłaniem.

Część obrotu ze sprzedaży produktów z kolekcji Pink October zostanie przekazana na wsparcie Fundacji Piękniejsze Życie. Fundacja od lat towarzyszy kobietom w chorobie onkologicznej, pomagając im zadbać o poczucie kobiecości, komfort i lepsze samopoczucie także w czasie leczenia.

Autor: Hebe/ Materiały prasowe

Akcja Hebe i Paese to zaproszenie, by w październiku zatrzymać się na moment i spojrzeć na siebie z większą czułością. Kosmetyki z kolekcji Pink October można kupić wyłącznie w sklepach Hebe, na hebe.pl oraz w aplikacji.