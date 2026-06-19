Zamiast kolejnej pary skarpetek – karta podarunkowa Ryanair! Idealny prezent i najciekawsze kierunki na podróż z tatą od Ryanair

Malta - trekking wzdłuż klifów

Malta, na którą tak chętnie uciekamy w poszukiwaniu plaż i słońca, świetnie sprawdzi się także w przypadku rodzinnego wypadu na trekking. To propozycja dla aktywnych ojców, którzy zamiast wylegiwać się na leżaku chcą najpierw zrobić coś dla swojego zdrowia. Szlak trekkingowy Victoria Lines to ciągnący się przez ok. 12 kilometrów mur, przez który można przejść. Fortyfikacja biegnie wzdłuż naturalnej granicy geograficznej wyspy – skalistego klifu. Ciekawą propozycją w przypadku dłuższego wyjazdu jest również szlak biegnący przez klify Dingli do jaskini Blue Grotto.

Na Maltę można dolecieć regularnymi połączeniami Ryanair z Wrocławia, Modlina, Poznania, Krakowa, Katowic lub Gdańska.

Mediolan – narodziny marki Alfa Romeo

Mediolan to nie tylko stolica światowych marek odzieżowych, ale również miejsce, w którym rozpoczęła się historia marki Alfa Romeo. Nieco ponad 16 km od miasta, w miejscowości Arese, znajduje się muzeum Alfa Romeo. Na dostępnych tam ekspozycjach znajdziemy bogatą kolekcję silników, miniaturowe makiety aut oraz liczne zdobyte trofea wyścigowe. Muzeum ma w swoim posiadaniu około 100 egzemplarzy aut a każde piętro budynku związane jest z konkretną tematyką, co czyni zwiedzanie bardzo prostym i przyjemnym.

Liniami Ryanair do Mediolanu dolecimy wygodnymi połączeniami z Wrocławia, Modlina, Poznania, Gdańska, Katowic lub Krakowa.

Barcelona i Madryt – hiszpańskie świątynie futbolu

Dzień Ojca to doskonała okazja, by odwiedzić Camp Nou i Santiago Bernabéu. To na murawach tych legendarnych stadionów historię futbolu pisali tacy piłkarze jak Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zinédine Zidane, Ronaldinho czy reprezentujący polskie barwy Robert Lewandowski. Fani FC Barcelony podczas zwiedzania stadionu mogą odwiedzić muzeum dedykowane historii klubu. Miłośnicy „Królewskich” również mogą zwiedzić muzeum klubowe, szatnie zawodników czy punkt widokowy. Warto przed podróżą sprawdzić dokładny terminarz spotkań, aby wykorzystać szansę na obejrzenie meczu.

Do Madrytu można dolecieć samolotami Ryanair z Modlina lub Krakowa. Natomiast do Barcelony polecimy z Modlina, Poznania, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Nadchodzący Dzień Ojca to doskonała okazja na zaplanowanie weekendu i ucieczkę od codziennej rutyny jeszcze przed wakacjami. Lotnicze karty podarunkowe to idealny prezent dla każdego taty, by podarować mu to, co najcenniejsze - relaks, czas dla siebie i przestrzeń na nowe, niezapomniane przeżycia - powiedziała Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE&Baltics w Ryanair.

Karty podarunkowe Ryanair stanowią alternatywę dla nudnych i powtarzalnych prezentów. Dostępne w wersjach fizycznych oraz cyfrowych uprawniają do korzystania z ponad 200 atrakcyjnych kierunków oferowanych przez linie Ryanair. Więcej informacji na temat kart podarunkowych można znaleźć w aplikacji Ryanair.