Żabka bliżej seniorów – kupony ze zniżką do 52% do wielokrotnego wykorzystania

Żabka od dawna przygląda się potrzebom seniorów i stara się na nie odpowiadać. Przykładem jest akcja „Obiady czwartkowe”, w ramach której w każdy czwartek wybrane gotowe dania obiadowe Szamamm oraz lunchboxy Dobra Karma są dostępne w promocyjnej cenie 7,99 zł.

Kolejnym krokiem jest stworzenie oferty zawierającej popularne produkty spożywcze w atrakcyjnych cenach – artykuły, które seniorzy chętnie i regularnie kupują. Z myślą o wygodzie osób starszych przygotowano również czytelne, drukowane ulotki z kuponami rabatowymi, dostępne we wszystkich sklepach.

Rabaty od 32% do nawet 52% obejmują produkty często wybierane na co dzień: kawę rozpuszczalną Nescafé Classic, kawę mieloną Mocca Fix Gold Woseba, majonez Dekoracyjny Winiary, konserwy rybne Graal, dania gotowe w słoikach Pudliszki oraz dżemy Łowicz. Z ulotką w promocyjnych cenach można kupić także słodkie przekąski, chętnie wybierane do kawy lub herbaty – wedlowskie Delicje, ciastka Krakuski oraz wafle Familijne.

Aby skorzystać z obniżki, wystarczy przy kasie pokazać ulotkę z kuponami wielokrotnego użytku. Będą one dystrybuowane we wszystkich sklepach Żabka, a w części sklepów w wybranych miastach będą je rozdawać hostessy. Znalazły się wśród nich: Wrocław, Łódź, Szczecin, Warszawa, Gliwice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Będzin, Siemianowice Śląskie, Tychy, Bytom, Knurów, Chorzów, Kraków, Białystok, Gdynia, Gdańsk, Lublin, Poznań, Bydgoszcz. Ulotki zostaną również dołączone do jednego z popularnych dzienników czytanych przez seniorów.

Akcja promocyjna trwa od 9 września do 6 października 2026 r. lub do wyczerpania puli ulotek.