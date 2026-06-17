XIMI-V z drugim salonem w Polsce. 13 czerwca marka zadebiutowała w warszawskiej Promenadzie

Debiut nowego salonu przebiegł w klimacie inspirowanym azjatyckimi trendami popkulturowymi. Oficjalne otwarcie odbyło się 13 czerwca o godz. 10:00, a dla odwiedzających przygotowane były liczne atrakcje m.in. ciastka z "wróżbą", wata cukrowa oraz specjalna maskotka witająca najmłodszych klientów.

Promenada – kolejny przystanek na azjatyckiej mapie Warszawy

Centrum handlowe G-City Promenada, będące jednym z najpopularniejszych i najchętniej odwiedzanych obiektów na warszawskiej Pradze, każdego dnia przyciąga tysiące mieszkańców nie tylko prawobrzeżnej części miasta, ale także innych dzielnic stolicy. Nowa lokalizacja ma pozwolić marce dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców – szczególnie młodych klientów zainteresowanych trendami wywodzącymi się z kultury azjatyckiej, estetyką „cute culture” oraz poszukujących zakupów połączonych z inspiracją i rozrywką.

Nowy koncept, nowe doświadczenia

Nowy lokal o powierzchni blisko 80 mkw. zlokalizowany jest na poziomie 0, w pobliżu jednego z wejść do centrum handlowego oraz w sąsiedztwie popularnej drogerii. Klienci znajdą tam kilka tysięcy produktów – od pluszaków i figurek kolekcjonerskich typu blind box, przez akcesoria lifestyle i dodatki inspirowane azjatycką estetyką, po dekoracje oraz drobne elementy wyposażenia wnętrz.

Salon został zaprojektowany w nowym koncepcie, odmiennym od pierwszego lokalu. W aranżacji dominują ciemniejsze meble, a kolorowe oświetlenie LED podkreśla inspiracje azjatycką popkulturą i tworzy bardziej immersyjne doświadczenie zakupowe.

Autor: Walk/ Materiały prasowe

Ekspresowy rozwój marki w Polsce

Otwarcie drugiego salonu kilka miesięcy po marcowym debiucie w Blue City pokazuje, że XIMI-V konsekwentnie rozwija swoją obecność na polskim rynku i skutecznie odpowiada na rosnącą popularność azjatyckich trendów. Koncept oparty na efekcie „odkrywania” i kolekcjonowania trafia szczególnie do młodszych klientów, ale przyciąga również dorosłych poszukujących niedrogich, estetycznych dodatków, dekoracji do domu i pomysłów na prezenty.

Wyróżnikiem XIMI-V jest model działania oparty na bardzo szybkiej rotacji produktów. Oferta nie funkcjonuje w klasycznym, sezonowym rytmie. Nowe kolekcje pojawiają się nawet co kilka tygodni. Dzięki temu każda wizyta w sklepie umożliwia klientom natrafianie na coś nowego i sprawia, że przestrzeń regularnie zmienia swój charakter. Marka stawia przy tym na centra handlowe o dużym ruchu, tworząc miejsca, do których klienci chcą wracać po kolejne inspiracje i trendy.