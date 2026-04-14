Wiosna na talerzu – jak gotować lżej, zdrowiej i bez wysiłku?

Coraz częściej chcemy dziś gotować nie tylko smacznie, ale też zdrowo i szybko. Tak, by zachować jak najwięcej wartości odżywczych, nie spędzając przy tym długich godzin w kuchni. Wiosna wyjątkowo sprzyja takiemu podejściu: sezonowe warzywa nie potrzebują skomplikowanych przepisów, ale odpowiedniej metody, która wydobędzie ich smak. To właśnie dlatego coraz większą rolę odgrywają urządzenia, które wspierają zdrowe gotowanie. Philips Ovi Ultra pozwala przygotowywać codzienne posiłki szybciej, łatwiej i z efektem, który naprawdę może zaskoczyć.

Chrupiące z zewnątrz, soczyste w środku

Jednym z największych wyzwań w domowej kuchni pozostaje tekstura. Warzywa powinny być delikatne, mięso soczyste, a wypieki chrupiące. Osiągnięcie takiego efektu wymaga zwykle uwagi, doświadczenia i czasu. Z pomocą przychodzi funkcja SteamFry w urządzeniu Philips Ovi Ultra. To technologia łącząca działanie pary, dzięki której potrawy pozostają delikatne i pełne smaku, i gorącego powietrza, które odpowiada za apetyczną, chrupiącą warstwę.

i Autor: Philips/ Materiały prasowe

Jak gotować zdrowiej, lżej i szybciej?

Jeszcze niedawno „zdrowa kuchnia” wielu osobom kojarzyła się z kompromisem: mniej tłuszczu, to mniej smaku. Dziś nowoczesne gotowanie nie polega już na rezygnacji, ale na wyborze lepszych metod. Philips Ovi Ultra pozwala gotować na parze, co pomaga zachować do 87% składników odżywczych. W praktyce oznacza to, że sezonowe warzywa nie tylko dobrze smakują, ale też realnie zachowują to, co w nich najcenniejsze. Dodatkowo technologia RapidAir Plus umożliwia przygotowanie potraw z nawet o 90% mniejszą zawartością tłuszczu, przy zachowaniu chrupkości i pełni smaku.

W zależności od modelu można korzystać z dwóch niezależnych koszy lub dużej przestrzeni gotowania. Philips OVI Ultra Airfryer Seria 5000 Megabasket umożliwia przejście od dwóch niezależnych stref do jednej dużej komory o pojemności niemal 10 litrów. Model oferuje 8 programów i aż 28 sposobów obróbki (od pieczenia i grillowania po fermentację jogurtów i suszenie owoców w temp. od 40°C). Model Philips OVI Ultra DualBasket z systemem dwóch koszy ma 19 metod gotowania i 12 automatycznych programów, co pozwala jednocześnie przygotować dwa różne składniki posiłku, które wymagają np. innej metody obróbki czy czasu pieczenia.

Mniej wysiłku, więcej przyjemności z gotowania

Jest jeszcze jeden aspekt, który w nowoczesnej kuchni ma duże znaczenie – sprzątanie. Nawet najzdrowszy i najsmaczniejszy posiłek potrafi stracić urok, jeśli po jego przygotowaniu zostaje góra naczyń i trudne do usunięcia zabrudzenia. Dlatego warto szukać rozwiązania, które ułatwiają sprzątanie po gotowaniu. Urządzenie Philips Ovi Ultra wyposażono w system SteamClean, czyli automatyczne czyszczenie parą, które pomaga szybko usunąć tłuszcz i osady. Dzięki temu urządzenie nie wymaga dodatkowego czyszczenia ręcznego.

Wiosna w kuchni nie musi oznaczać rewolucji. Czasem wystarczy sprzęt, który naprawdę ułatwia codzienność i sprawia, że gotowanie staje się przyjemnością.