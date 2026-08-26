Turystyka antystresowa. Trend, który leczy nas z przebodźcowania

Cisza jako cel podróży

Żyjemy w epoce permanentnego przebodźcowania, co wyraźnie zmienia potrzeby współczesnych turystów. Dziś największym luksusem nie jest już zlokalizowany w centrum apartament o bogato zdobionym wnętrzu, lecz przemyślane doświadczenie spokoju. Doskonale widać to w najnowszych analizach rynku.

Według raportu IPDT Tourism Intelligence, jednym z wiodących trendów jest „Cisza jako destynacja” (Silence as a Destination). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już dawno uznała nadmierny hałas za jedno z głównych źródeł stresu w Europie, a podróżnicy w 2026 roku aktywnie poszukują starannie zaprojektowanych miejsc, gdzie mogą odciąć się od nadmiaru bodźców i skupić całą uwagę na odpoczynku. Potrzebę tę potwierdzają statystyki. Jak podaje platforma Skyscanner, aż 93% przedstawicieli pokolenia Z deklaruje, że podróże poprawiają ich dobrostan psychiczny, a 73% planuje wyjazdy wyłącznie z myślą o relaksie i dbaniu o siebie (self-care). Z kolei dane z raportu Simon-Kucher Travel Trends 2026 wskazują, że 58% turystów o wysokich dochodach planuje wakacje zorientowane na zdrowie, odnowę biologiczną i mindfulness.

Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

Slow travel w sercu Karkonoszy

Odpowiedzią na współczesne potrzeby turystów jest nurt slow travel, który idealnie rezonuje z górskim krajobrazem. Zamiast zatłoczonych europejskich stolic, coraz chętniej wybieramy południe Polski, a Karkonosze stanowią doskonałą scenerię do praktykowania sztuki zatrzymania. Bliskość Karkonoskiego Parku Narodowego, szum wodospadów i majestat górskich szlaków działają jak naturalny antydepresant. Jednak aby w pełni doświadczyć turystyki antystresowej, równie ważne co otoczenie jest miejsce, w którym się zatrzymujemy.

Mövenpick Resort & Spa Karpacz – azyl dla zmysłów

Znakomitym przykładem przestrzeni stworzonej do głębokiego odpoczynku jest pięciogwiazdkowy hotel Mövenpick Resort & Spa Karpacz, zlokalizowany przy cichej ulicy Obrońców Pokoju, zaprojektowany w duchu wellbeing.

Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

Za projekt jego wnętrz odpowiada ceniona pracownia MIXD. Projektantom udało się połączyć alpejską estetykę z unikatowym, karkonoskim klimatem, bazując naturalnych materiałach i barwach ziemi. W częściach wspólnych można podziwiać ekologiczny tynk gliniany z drobinkami zboża i blaty żywiczne z zatopionymi kwiatami, a pokoje zdobią obrazy z suszonych roślin autorstwa wrocławskiej artystki Joanny Jernajczyk. To sprawia, że natura subtelnie przenika do eleganckich wnętrz, kojąc wzrok i uspokajając myśli.

Słodki relaks i lokalne smaki

Regeneracja w Mövenpick Resort & Spa odbywa się na wielu poziomach. Sercem hotelu jest strefa SPA & Wellness z całorocznym podgrzewanym basenem zewnętrznym, basenem wewnętrznym, kompleksem saun i gabinetami masażu.

Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

W ofercie autorskich zabiegów „Chocolate Creation” (m.in. Biały Marcepan czy Gorzka Pomarańcza) wykorzystuje się dobroczynne i relaksujące właściwości czekolady. Czekolada jest zresztą motywem przewodnim marki – codziennie celebruje się tu „Chocolate Hour”, czyli popołudniową degustację słodkości dla gości hotelu.

Antystresowy wypoczynek to także niespieszne odkrywanie lokalnych smaków. W hotelowej restauracji Polanka, pod okiem szefa kuchni Andrzeja Sawki, realizowana jest koncepcja „z pola na stół”. Menu mocno czerpie z dolnośląskiej tradycji – spróbujemy tu pysznego kyselo na sudeckiej maślance z borowikiem i truflą, dań z karkonoskiej wołowiny, rzemieślniczych serów z Łomnicy czy pstrąga z Mysłakowic. Jakość tej kuchni docenił prestiżowy przewodnik Gault & Millau Poland 2026, przyznając restauracji dwie czapki.

Współczesny turysta nie szuka już wyłącznie noclegu, lecz kompleksowego doświadczenia, które da mu szansę na prawdziwy odpoczynek. Obserwujemy, że standardy nowoczesnego hotelarstwa premium wyznaczają dziś obiekty takie jak Mövenpick w Karpaczu, łączące bliskość natury i architekturę sprzyjającą uważności z autentycznym, lokalnym kontekstem – mówi Patrycja Dawgiert, dyrektor marketingu Grupy Hotelowej Condo.pl.