To rzadkie żeńskie imię oznacza "szczęśliwą". W 2025 roku rodzice znów sobie o nim przypomnieli

2026-03-06 9:34

W ostatnich latach rodzice coraz częściej sięgają po imiona, które królowały kilka dekad temu. Niektóre z nich zawsze cieszyły się w naszym kraju sporą popularnością, inne natomiast wybierane były znacznie rzadziej. Tak jest w przypadku tego imienia żeńskiego, które oznacza "szczęśliwą".

Autor: karlyukav/ Freepik.com
  • Coraz więcej rodziców wraca do zapomnianych imion, a wśród nich wyróżnia się jedno o wyjątkowo pozytywnym znaczeniu.
  • Ta wywodząca się z łaciny forma oznacza "szczęśliwą" i kojarzy się z optymizmem oraz dobrą energią.
  • To imię, choć rzadkie w Polsce, zyskuje na popularności, wybierane przez rodziców ceniących klasykę.

Wśród najchętniej wybieranych imion żeńskich na przestrzeni kilku ostatnich lat prym wiedzie Zofia. Do łask powraca także imię Hanna oraz Antonina. W ostatnich latach rodzice przypomnieli sobie także o tym melodyjnym i emanującym pozytywną energią imieniu łacińskiego pochodzenia - Felicja

Felicja - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Felicja wywodzi się od łacińskiego słowa "felix", które oznacza "szczęśliwy", "pomyślny", "mający powodzenie". Znaczenie imienia Felicja często interpretuje się jako "ta, która przynosi szczęście" lub "szczęśliwa". Z tego powodu imię to ma bardzo pozytywną symbolikę. Kojarzy się z optymizmem, pogodą ducha oraz dobrą energią. W tradycji chrześcijańskiej występowało również kilka świętych i błogosławionych o tym imieniu, co przyczyniło się do jego rozpowszechnienia w krajach europejskich. W starożytnym Rzymie było powszechnie używane, a w chrześcijaństwie zyskało popularność dzięki świętej Felicji, męczennicy z czasów prześladowań chrześcijan. 

Ciekawostki o imieniu Felicja

  • Wspomnienie św. Felicji obchodzone jest 24 stycznia.
  • Imię Felicja ma wiele zdrobnień, takich jak Fela, Felka, Ficia.
  • Osoby noszące to imię często charakteryzują się optymizmem, wrażliwością i kreatywnością.

Popularność imienia Felicja w Polsce

Felicja to imię o długiej tradycji w Europie. W Polsce pojawiło się już w średniowieczu i nigdy nie osiągnęło statusu imienia popularnego. Według rejestru danych PESEL obecnie w kraju żyje 6003 kobiety, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 240. pozycji wśród najpopularniejszych imion w kraju. W ostatnich latach rodzice jednak przypomnieli sobie o tym pięknym imieniu i jest coraz chętniej wybieranym przez rodziców ceniących klasykę i elegancję. W 2024 roku otrzymało je 328 dziewczynek.

