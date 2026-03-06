To rzadkie żeńskie imię oznacza "szczęśliwą". W 2025 roku rodzice znów sobie o nim przypomnieli

Coraz więcej rodziców wraca do zapomnianych imion, a wśród nich wyróżnia się jedno o wyjątkowo pozytywnym znaczeniu.

Ta wywodząca się z łaciny forma oznacza "szczęśliwą" i kojarzy się z optymizmem oraz dobrą energią.

To imię, choć rzadkie w Polsce, zyskuje na popularności, wybierane przez rodziców ceniących klasykę.

Wśród najchętniej wybieranych imion żeńskich na przestrzeni kilku ostatnich lat prym wiedzie Zofia. Do łask powraca także imię Hanna oraz Antonina. W ostatnich latach rodzice przypomnieli sobie także o tym melodyjnym i emanującym pozytywną energią imieniu łacińskiego pochodzenia - Felicja.

Felicja - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Felicja wywodzi się od łacińskiego słowa "felix", które oznacza "szczęśliwy", "pomyślny", "mający powodzenie". Znaczenie imienia Felicja często interpretuje się jako "ta, która przynosi szczęście" lub "szczęśliwa". Z tego powodu imię to ma bardzo pozytywną symbolikę. Kojarzy się z optymizmem, pogodą ducha oraz dobrą energią. W tradycji chrześcijańskiej występowało również kilka świętych i błogosławionych o tym imieniu, co przyczyniło się do jego rozpowszechnienia w krajach europejskich. W starożytnym Rzymie było powszechnie używane, a w chrześcijaństwie zyskało popularność dzięki świętej Felicji, męczennicy z czasów prześladowań chrześcijan.

Ciekawostki o imieniu Felicja

Wspomnienie św. Felicji obchodzone jest 24 stycznia.

Imię Felicja ma wiele zdrobnień, takich jak Fela, Felka, Ficia.

Osoby noszące to imię często charakteryzują się optymizmem, wrażliwością i kreatywnością.

Popularność imienia Felicja w Polsce

Felicja to imię o długiej tradycji w Europie. W Polsce pojawiło się już w średniowieczu i nigdy nie osiągnęło statusu imienia popularnego. Według rejestru danych PESEL obecnie w kraju żyje 6003 kobiety, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 240. pozycji wśród najpopularniejszych imion w kraju. W ostatnich latach rodzice jednak przypomnieli sobie o tym pięknym imieniu i jest coraz chętniej wybieranym przez rodziców ceniących klasykę i elegancję. W 2024 roku otrzymało je 328 dziewczynek.