To nie był spodek, tylko tajny samolot CIA. Jak U-2 i OXCART napędziły amerykańską gorączkę UFO

Teczka CIA, która zmienia optykę

Odtajniony w sierpniu 2026 przez władze USA dokument nie jest klasyczną teczką UFO. Nie ma tu dramatycznego świadka, który widzi talerzowaty obiekt nad polem. Nie ma rolnika, policjanta, radaru z małej stacji ani lokalnej gazety z krzyczącym nagłówkiem. Jest za to coś może nawet ciekawszego: oficjalna, odtajniona historia tajnych programów rozpoznania lotniczego CIA. Jej tytuł brzmi „The Central Intelligence Agency and Overhead Reconnaissance: The U-2 and OXCART Programs, 1954-1974”, czyli „Centralna Agencja Wywiadowcza i rozpoznanie z powietrza: programy U-2 i OXCART, 1954-1974”. Autorzy, Gregory W. Pedlow i Donald E. Welzenbach, opisali historię samolotów, które miały fotografować najbardziej strzeżone obszary świata. Ale w jednym z rozdziałów pojawia się wątek, który idealnie łączy świat wywiadu z historią UFO: tajne U-2 i później OXCART zaczęły być brane za niezidentyfikowane obiekty latające.

Najpierw trzeba było zajrzeć za żelazną kurtynę

Żeby zrozumieć, dlaczego CIA w ogóle budowała takie samoloty, trzeba wrócić do początku zimnej wojny. Dokument przypomina, że po 1949 roku Związek Radziecki i państwa Europy Wschodniej zostały praktycznie odcięte od zewnętrznej obserwacji. Radzieckie siły bombowe, pociski balistyczne, okręty podwodne, zakłady nuklearne i system obrony powietrznej pozostawały w dużej mierze ukryte. Tradycyjne metody wywiadowcze - agenci, podróżni, podsłuchy, przechwyty pocztowe, łączność - traciły skuteczność wobec zamkniętego bloku komunistycznego. USA potrzebowały więc oczu wysoko nad ziemią. Nie metaforycznie, lecz dosłownie: samolotu, który przeleci tak wysoko, że nie zestrzelą go radzieckie myśliwce.

Rozpoznanie z powietrza, czyli fotografia jako broń

„Overhead reconnaissance” znaczy rozpoznanie prowadzone z góry - z samolotu, balonu, później satelity albo innego środka obserwacji. W tej historii chodzi głównie o fotografię lotniczą. Po II wojnie światowej było jasne, że kto potrafi zrobić dobre zdjęcie instalacji wojskowej przeciwnika, ten wie więcej niż dyplomata, agent i gazeta razem wzięci. Problem polegał na tym, że zwykłe samoloty rozpoznawcze były coraz bardziej narażone. Radziecka obrona powietrzna stawała się agresywna. W 1950 roku zestrzelono amerykański samolot patrolowy Navy Privateer nad Bałtykiem, potem dochodziło do kolejnych incydentów w rejonie Dalekiego Wschodu. Rozpoznanie lotnicze nad ZSRR i w jego pobliżu stawało się grą o życie pilotów i ryzykiem politycznej katastrofy.

U-2, czyli szybowiec z silnikiem odrzutowym

Z tego napięcia narodził się U-2. W dokumentach pojawia się jego wcześniejsza koncepcja Lockheed CL-282, radykalny projekt Kelly’ego Johnsona. To nie był zwykły samolot wojskowy z działkami, pancerzem i potężną konstrukcją do walki. To był lekki, ekstremalnie wysoki samolot rozpoznawczy, właściwie odrzutowy szybowiec z ogromnymi skrzydłami. Chodziło o jedno: wejść ponad pułap, na którym przeciwnik może skutecznie reagować. Dokument opisuje, że U-2 miał latać powyżej 60 tysięcy stóp, czyli ponad 18 kilometrów. W połowie lat 50. dla większości pilotów cywilnych i wojskowych taka wysokość była niemal poza wyobraźnią. I właśnie z tego narodził się problem UFO.

Area 51, logistyka i tajemnica, która musiała zostać tajemnicą

Testy U-2 prowadzono w niezwykle utajnionym miejscu w Nevadzie, znanym później jako Area 51. Sama logistyka była operacją specjalną. Trzeba było przerzucać ludzi Lockheeda z Burbank do tajnej bazy, dowozić zaopatrzenie, kontrolować dostęp, pilnować przykrywek. Dokument wspomina nawet regularne loty Military Air Transport Service, czyli Wojskowej Służby Transportu Lotniczego, które zaczęły wozić personel do Area 51. Jeden z ludzi projektu nazwał to żartobliwie „wąskotorową linią lotniczą Bissella”, od nazwiska Richarda Bissella, jednego z kluczowych menedżerów programu w CIA. To ważne, bo pokazuje, że U-2 nie był tylko maszyną. Był systemem tajemnicy: samolot, baza, piloci, inżynierowie, transport, przykrywka, cenzura i milczenie.

Nagle na niebie pojawiło się coś niemożliwego

Kiedy U-2 zaczął latać na wysokościach powyżej 60 tysięcy stóp, nastąpił efekt uboczny, którego CIA nie planowała jako elementu kultury masowej. Dokument mówi wprost o ogromnym wzroście raportów o UFO. Dlaczego? Bo w połowie lat 50. samoloty pasażerskie latały zwykle na 10-20 tysięcy stóp, a znane samoloty wojskowe, takie jak B-47 i B-57, operowały poniżej 40 tysięcy stóp. Gdy więc piloci, kontrolerzy lub obserwatorzy z ziemi widzieli coś znacznie wyżej, nie mieli naturalnej kategorii, do której mogli to przypisać. Nikt rozsądny nie zakładał, że załogowy samolot może spokojnie lecieć tak wysoko. A skoro nie samolot, to co?

Ognisty obiekt nad liniowcem

Najlepsza scena z dokumentu jest niemal gotowym popularnonaukowym obrazem. Wyobraźmy sobie liniowiec pasażerski lecący wieczorem ze wschodu na zachód. Dla pilota tego samolotu Słońce już zaszło. Maszyna jest na wysokości około 20 tysięcy stóp, więc wokół zapada ciemność. Ale 40 tysięcy stóp wyżej, na pułapie U-2, horyzont jest znacznie dalej. Tam Słońce wciąż może oświetlać samolot. Srebrne skrzydła U-2 łapią promienie i odbijają je w dół. Dla pilota liniowca, patrzącego z ciemności ku górze, wygląda to jak jasny, ognisty obiekt, który nie pasuje do niczego znanego. To nie jest magia, tylko geometria światła, wysokość i tajny program, którego nikt nie może ujawnić.

Błysk w dzień, ogień o zmierzchu

Dokument podkreśla, że nie tylko wieczorne obserwacje mogły wywoływać zgłoszenia. Także w ciągu dnia srebrne kadłuby i skrzydła U-2 mogły odbijać światło słoneczne i tworzyć błyski widoczne z niższych wysokości albo nawet z ziemi. Dziś łatwo powiedzieć: to tylko refleks. Wtedy sytuacja wyglądała inaczej. Jeżeli pilot widział błysk dużo wyżej, niż powinien znajdować się jakikolwiek znany samolot, dostawał zagadkę. Jeżeli kontroler słyszał kilka podobnych zgłoszeń, sprawa robiła się poważniejsza. Jeżeli świadek pisał list do Sił Powietrznych, trafiała do systemu raportowania UFO. A tam zaczynała się kolejna warstwa tej historii.

BLUE BOOK, czyli państwo bada własny cień

Operation BLUE BOOK, znany szerzej jako Project BLUE BOOK, był programem Sił Powietrznych USA zbierającym i analizującym zgłoszenia UFO. BLUE BOOK działał przy Wright-Patterson, czyli ośrodku, który w naszych wcześniejszych tekstach pojawiał się wielokrotnie jako ważny adres amerykańskich badań lotniczych, technicznych i wywiadowczych. Śledczy BLUE BOOK próbowali wyjaśniać zgłoszenia naturalnymi zjawiskami, balonami, samolotami, planetami, meteorami albo innymi znanymi przyczynami. Ale przy U-2 sytuacja była wyjątkowa. Bo prawdziwe wyjaśnienie istniało, tylko było tajne. To państwo badało zjawisko, które częściowo samo wytwarzało.

Telefon do CIA i zakaz prawdy

Według dokumentu śledczy BLUE BOOK regularnie kontaktowali się z personelem projektu CIA w Waszyngtonie, żeby porównać zgłoszenia UFO z dziennikami lotów U-2. To znaczy: ktoś zgłaszał dziwny obiekt, BLUE BOOK sprawdzał datę, godzinę, miejsce, kierunek obserwacji, a potem pytał ludzi od tajnego programu, czy w tym czasie w pobliżu nie leciał U-2. Jeżeli leciał, raport można było wewnętrznie wyjaśnić. Ale nie można było powiedzieć świadkowi: „widział pan tajny samolot CIA”. To jest absolutnie kapitalny paradoks tej historii. System mógł znać odpowiedź, ale nie mógł jej ujawnić. Dla obywatela tajemnica pozostawała tajemnicą, nawet jeśli dla wywiadu była tylko odbiciem światła od skrzydła.

Ponad połowa raportów? To zdanie robi robotę

Najmocniejsze zdanie dokumentu mówi, że loty U-2, a później OXCART, odpowiadały za ponad połowę wszystkich raportów o UFO w późnych latach 50. i przez większość lat 60. Trzeba to zapisać bardzo precyzyjnie. CIA nie mówi tu, że wszystkie UFO były U-2. Nie mówi, że każdy świadek się mylił. Nie mówi też, że całe zjawisko UFO da się zamknąć w jednej technicznej odpowiedzi. Dokument stwierdza coś węższego, ale bardzo ważnego: ogromna część raportów z określonego okresu mogła być skutkiem tajnych lotów rozpoznawczych. To zmienia nie tyle historię UFO, ile historię powstawania legendy. Czasem paliwem dla „gorączki spodków” nie była fantazja, lecz realna technologia ukryta przed opinią publiczną.

OXCART, czyli jeszcze szybszy cień

OXCART był następcą U-2 w sensie ambicji technologicznej. Chodzi o program A-12, tajny samolot CIA, który stał się bliskim krewnym bardziej znanego SR-71. OXCART miał latać znacznie szybciej i wyżej niż większość ówczesnych maszyn. W dokumencie pojawia się opis pierwszych testów A-12: pierwszy lot odbył się 30 kwietnia 1962 roku, a już 2 maja, podczas drugiego lotu testowego, samolot przekroczył barierę dźwięku, osiągając Mach 1,1. Mach oznacza prędkość dźwięku w danych warunkach. Późniejsze loty miały prowadzić do prędkości rzędu Mach 3, czyli trzykrotności prędkości dźwięku. Dla zwykłego kontrolera ruchu lotniczego albo pilota, który nagle dostrzegał nietypowy ślad lub radarowy kontakt, taka maszyna mogła wyglądać jak coś spoza normalnego lotnictwa.

Samolot tak tajny, że trzeba było ostrzec kontrolerów

OXCART stwarzał jeszcze inny problem: jego istnienie trzeba było ukryć przed ludźmi, którzy zawodowo patrzyli w niebo. Dokument opisuje, że James Cunningham, zastępca dyrektora ds. działań specjalnych, skontaktował się z szefem Federal Aviation Administration, czyli Federalnej Administracji Lotnictwa, Najeebem Halabym. Chodziło o to, by uprzedzić go o istnieniu niezwykle szybkiego, wysoko latającego samolotu i poprosić o pomoc w utrzymaniu tajemnicy. Halaby miał współpracować z CIA i osobiście poinformować regionalnych szefów FAA, jak postępować z raportami o nietypowo szybkich, wysoko latających obiektach. Kontrolerzy mieli nie mówić o maszynie przez radio, tylko składać pisemne raporty o obserwacjach lub śledzeniach radarowych. Podobne briefingi otrzymał NORAD, czyli Dowództwo Obrony Powietrznej Ameryki Północnej.

To już nie folklor, to zarządzanie tajemnicą

Ten fragment jest bezcenny, bo pokazuje, jak państwo próbuje kontrolować własny ślad w przestrzeni publicznej. Jeśli ktoś widzi szybki obiekt wysoko nad ziemią, może zgłosić UFO. Jeśli kontroler usłyszy coś dziwnego, mógłby zacząć mówić o tym przez radio. Jeśli sprawa trafi do prasy, tajny program może zostać zagrożony. Rozwiązanie? Uprzedzić wybranych ludzi w systemie lotniczym, ale tylko tylu, ilu trzeba. Kazać im nie mówić przez radio. Zbierać pisemne raporty. Chronić nazwę, parametry, trasę i istnienie programu. W ten sposób tajemnica staje się administracyjna. Nie jest już tylko zamkniętym hangarem na pustyni. Jest instrukcją: co zrobić, gdy ktoś zobaczy coś, czego nie powinien umieć nazwać.

Dlaczego ludzie naprawdę widzieli coś dziwnego

Warto podkreślić: wielu świadków mogło widzieć prawdziwy obiekt. Ich błąd nie polegał na tym, że wymyślili historię, tylko na tym, że nie mieli dostępu do właściwej kategorii wyjaśnienia. Jeżeli ktoś w 1956 roku widział wysoko na niebie jasny obiekt, który nie przypominał znanego samolotu, jego zdziwienie było racjonalne. Jeżeli pilot widział „ognisty” punkt 40 tysięcy stóp nad sobą, nie miał powodu zakładać, że to srebrne skrzydła tajnej maszyny CIA. Jeżeli kontroler dostawał zgłoszenia o czymś nietypowym, też nie mógł wiedzieć wszystkiego. Paradoks polegał na tym, że prawdziwe wyjaśnienie było bardziej fantastyczne niż część spekulacji: w powietrzu rzeczywiście latała technologia, której istnienia nie wolno było ujawnić.

UFO jako produkt uboczny bezpieczeństwa narodowego

Ta historia dobrze pokazuje, że „UFO” bywa kategorią przejściową. Nie oznacza od razu pojazdu pozaziemskiego. Oznacza obiekt niezidentyfikowany dla obserwatora, kontrolera, pilota, czasem nawet dla pierwszego śledczego. W przypadku U-2 i OXCART niezidentyfikowanie było po części celowe. Państwo ukrywało programy, bo uważało je za kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego. Skutek uboczny był taki, że obywatele, piloci i część struktur raportowania widzieli dziwne rzeczy, których nie dało się publicznie wyjaśnić. Tak rodzi się legenda: nie z jednego wielkiego kłamstwa, lecz z setek małych braków informacji.

Nie wszystkie spodki były samolotami CIA

Uczciwość wymaga jednak ostrożności. Ten dokument nie rozwiązuje całej historii UFO. Nie mówi nic o każdym incydencie z lat 40., 50. czy 60. Nie tłumaczy zielonych kul ognia nad Nowym Meksykiem, relacji radarowych z innych spraw, obserwacji cywilnych z wielu krajów ani współczesnych UAP. Pokazuje za to bardzo mocny mechanizm: tajne programy wojskowe i wywiadowcze mogą wyglądać dla osób postronnych jak coś nieznanego. Gdy dodamy do tego światło, wysokość, prędkość, odbicia, radar i brak jawnych danych, dostajemy idealny generator raportów UFO. To nie unieważnia wszystkich zagadek. To uczy, jak część zagadek powstaje.

Najlepsza puenta: tajemnica rodzi tajemnicę

W tej historii najciekawsze nie jest to, że „UFO okazało się U-2”. Najciekawsze jest to, że tajne państwo zaczęło samo produkować publiczną tajemnicę. CIA budowała samolot, który miał widzieć ZSRR z wysokości niedostępnej dla zwykłych maszyn. Żeby chronić program, nie mogła ujawniać jego istnienia. Gdy ludzie zaczęli go widzieć, raportowali UFO. Gdy BLUE BOOK sprawdzał zgłoszenia, mógł pytać CIA o loty, ale nie mógł powiedzieć świadkom prawdy. Gdy pojawił się jeszcze szybszy OXCART, trzeba było uprzedzać FAA i NORAD, żeby wiedziały, jak postępować z doniesieniami o niezwykłych obiektach. Tak powstało błędne koło: im lepsza tajna technologia, tym więcej dziwnych obserwacji; im większa tajemnica, tym mniej publicznych wyjaśnień.

Finał: spodek, który był sekretem

Najbardziej fascynujące jest to, że w tej sprawie sceptyczne wyjaśnienie wcale nie jest nudne. Nie mówimy: „to tylko samolot”. Mówimy: to mógł być jeden z najbardziej tajnych samolotów świata, latający z bazy, której nie powinno być, na wysokości, której nikt się nie spodziewał, w programie, o którym nie wolno było mówić, prowadzonym przez CIA w cieniu zimnej wojny. Jeżeli ktoś widział wtedy na niebie „ognisty obiekt”, nie musiał być naiwny. Mógł patrzeć na technologię przyszłości, tylko nie znał jej nazwy. I właśnie dlatego ta historia działa: czasem latający spodek nie był statkiem z innej planety. Był sekretem własnego państwa, odbijającym zachodzące słońce na wysokości ponad 60 tysięcy stóp.

Artykuł powstał na podstawie odtajnionego dokumentu CIA „The Central Intelligence Agency and Overhead Reconnaissance: The U-2 and OXCART Programs, 1954-1974” autorstwa Gregory’ego W. Pedlowa i Donalda E. Welzenbacha. W tekście wykorzystano fragmenty dotyczące powstania programu U-2, tajnych testów w Area 51, rozdziału „U-2s, UFOs, and Operation BLUE BOOK”, wyjaśnień raportów UFO związanych z lotami U-2 oraz informacji o późniejszym programie OXCART/A-12, jego tajności, kontaktach z FAA i NORAD oraz wpływie na zgłoszenia niezwykłych obiektów na niebie. Cytaty i sens fragmentów dokumentu zostały przełożone i zredagowane w języku polskim. Tekst został opracowany przy pomocy narzędzi AI PinPoint i Notebook LM.