To jedno z najrzadziej nadawanych imion w Polsce. Dawniej nosiły je włoskie arystokratki

Choć dziś świeżo upieczeni rodzice chętnie skłaniają się ku imionom tradycyjnym i głęboko zakorzenionym w rodzimej kulturze, to jeszcze kilka lat temu na porodówkach królowały imiona o obcym brzmieniu. Spowodowane było to tym, iż wiele osób poszukiwało imion, które wyróżniały się na tle tradycyjnych, polskich propozycji. Imiona zagraniczne często postrzegane są jako bardziej unikalne i oryginalne. Nic więc dziwnego, że młodzi rodzice jeszcze jakiś czas temu bardzo chętnie po nie sięgali. Jednak imię Marietta, które jest niezwykle popularne we Włoszech, w Polsce nigdy nie cieszyło się wielkim zainteresowaniem.

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Imię Marietta - pochodzenie i znaczenie

Marietta to imię pochodzenia włoskiego, będące zdrobnieniem od imienia Maria. Samo imię Maria wywodzi się z języka hebrajskiego ("Miriam"), a jego znaczenie jest niejednoznaczne. Najczęściej interpretuje się je jako "ukochana", "umiłowana", "napawająca radością" lub "pani". Zatem Marietta, jako zdrobnienie, niesie ze sobą te same pozytywne konotacje, dodając im delikatności i swoistej intymności. Imię to często kojarzone jest z osobami o subtelnej urodzie, wrażliwych, artystycznych i posiadających bogate wnętrze. Kobiety noszące to imię bywają postrzegane jako inteligentne, kreatywne i obdarzone intuicją. Dzięki swojemu włoskiemu rodowodowi, imię to przywołuje skojarzenia z pięknem, sztuką i południowym temperamentem. W okresie średniowiecza i renesansu we Włoszech nadawano je głównie kobietom wysoko urodzonym.

Popularność imienia Marietta w Polsce

W Polsce Marietta nie należy do imion najczęściej nadawanych nowo narodzonym dziewczynkom. Według danych rejestru PESEL obecnie w Polsce żyje 1801 Polek, które nosi imię Marietta, co daje odległą, 371. pozycję w rankingu najpopularniejszych imion w kraju.