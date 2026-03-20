To imię nosiły nasze babcie. Od ponad dekady nikt nie nadano go ani razu

Mowa o imieniu Genowefa, które w Polsce jest doskonale znane od wieków. Choć w czasach powojennych i w okresie PRL-u było chętnie wybierane przez rodziców, dziś już prawie nikt o nim nie pamięta, i z każdym rokiem populacja kobiet, które noszą to imię, zdecydowanie się zmniejsza.

Genowefa - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Genowefa to tradycyjne, żeńskie imię o długiej historii i wyraźnie europejskim rodowodzie. Wywodzi się z języka germańskiego, najprawdopodobniej od staro-wysoko-niemieckiego imienia Genovefa lub Genoveva. Jego etymologia nie jest całkowicie jednoznaczna, ale przyjmuje się, że może składać się z członów oznaczających "ród, plemię" (kuni) oraz "kobietę" lub "żonę" (wīfa), co można interpretować jako "kobieta szlachetnego rodu" lub "żona z dobrego rodu". Imię to zyskało popularność w Europie głównie dzięki kultowi świętej Genowefy, patronki Paryża, która żyła w V wieku. Była ona symbolem pobożności, odwagi i oddania, co sprawiło, że imię zaczęto chętnie nadawać dziewczynkom w krajach chrześcijańskich.

Charakterystyka osobowości kobiet noszących imię Genowefa

Kobiety noszące imię Genowefa często opisywane są jako osoby o silnym poczuciu obowiązku, odpowiedzialne i sumienne. Cechuje je praktyczność, zaradność i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Są często postrzegane jako opiekuńcze, lojalne i oddane rodzinie oraz przyjaciołom. Mają w sobie pewną stateczność i spokój, a ich wewnętrzna siła pozwala im pokonywać życiowe przeszkody.

Popularność imienia Genowefa w Polsce

W Polsce imię Genowefa pojawiło się stosunkowo wcześnie, a jego popularność rosła w średniowieczu, szczególnie dzięki kultowi świętej. Szczyt popularności osiągnęło w pierwszej połowie XX wieku, zwłaszcza w okresie międzywojennym i tuż po II wojnie światowej. Wraz z nadejściem drugiej połowy XX wieku Genowefa zaczęła tracić na popularności. Współcześnie jest imieniem rzadkim, kojarzonym raczej z pokoleniem naszych babć i prababć. Według danych z rejestru PESEL, w Polsce żyje 46380 kobiety noszące to imię jako pierwsze, co plasuje je na 104. pozycji wśród najpopularniejszych w kraju. O tym, iż forma ta powoli odchodzi w zapomnienie może świadczyć fakt, iż od ponad dekady nikt nie wybrał go dla swojej córki. Po raz ostatni w rejestrze pojawiło się w 2015 roku. Wówczas otrzymały je dwie dziewczynki.

