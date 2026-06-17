Tarczyński zabiera konsumentów do Włoch. Skuter, wakacje i nagrody do wygrania codziennie w nowym konkursie marki!

Skuter kultowej włoskiej firmy, bony wakacyjne, vouchery do Wizz Air, przelewy BLIK i kuferki pełne produktów - to nagrody, które czekają na uczestników konkursu. Kampanię będzie można usłyszeć w radiu, zobaczyć w przestrzeni miejskiej oraz w internecie. Start zaplanowano na 15 czerwca.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy kupić jeden z promocyjnych produktów. Są to nowe przekąski salami Snack, dostępne w trzech wariantach smakowych: klasycznym, pikantnym i serowym. Do zabawy kwalifikują także zakupy nowego Chorizo Snack, inspirowanego hiszpańską tradycją wędliniarską. By wejść do gry należy zarejestrować paragon na stronie www.tarczynskikonkurs.pl i wykonać proste zadanie.

Kampanię wesprą spoty radiowe, reklama outdoorowa oraz szeroka obecność w internecie z wykorzystaniem influencerów. Marka zadbała także o widoczność w sklepach, gdzie pojawią się dedykowane konkursowi ekspozycje. Salami pochodzi z Włoch, więc dominować będą włoskie inspiracje, lekki wakacyjny klimat oraz skojarzenia z podróżami, smakiem i spontaniczną przyjemnością. Razem mają budować rozpoznawalność nowych produktów i zachęcać konsumentów do udziału w konkursie, który potrwa od 15 czerwca do 5 lipca.

Piłkarskie święto z produktami Tarczyński

Konkurs to jednak tylko część działań zaplanowanych przez markę. Tarczyński zamierza również mocno zaznaczyć swoją obecność podczas zbliżających się mistrzostw świata w piłce nożnej. Choć reprezentacja Polski nie zakwalifikowała się do turnieju, firma chce pozostać blisko kibiców i sportowych emocji, które tradycyjnie towarzyszą największej piłkarskiej imprezie globu, dlatego też zaplanowała obecność swoich produktów przy okazji transmisji spotkań na antenach TVP i należącej do stacji aplikacjach.

Tarczyński od lat konsekwentnie inwestuje w sport i buduje swoją komunikację wokół aktywnego stylu życia oraz emocji związanych z rywalizacją. Firma jest sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej, a także wspiera liczne inicjatywy sportowe. Jej nazwę nosi wrocławski stadion Tarczyński Arena, marka angażuje się również w sponsoring klubu futbolu amerykańskiego Panthers Wrocław, drużyny Baryczy Sułów, a od tego roku wraz z PZPN rozwija ogólnopolski turniej piłkarski dla dzieci Tarczyński Copa Kabanos.