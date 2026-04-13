Talent, emocje i odwaga na jednej scenie. Żabka świętuje 15 lat programu stypendialnego

Zamiast tradycyjnych przemówień – występy. Zamiast suchych statystyk – widowisko opowiedziane energią młodych ludzi. Jubileuszowa gala w pełni oddała ducha programu: od precyzyjnych układów szermierczych, przez ewolucje breakdance’a, aż po wirtuozerską grę na pianinie. To właśnie ta różnorodność definiuje inicjatywę „Żabka z pasją!”, która od 15 lat wspiera finansowo rozwój młodych ludzi. W tegorocznej edycji roczne stypendia w wysokości 10 000 zł trafiły do 22 laureatów.

Nasi stypendyści to wyjątkowi młodzi ludzie, za którymi stoi niesamowita historia pełna determinacji, wytrwałości i pasji. Cieszymy się, że możemy towarzyszyć im w rozwoju i konsekwentnie ich wspierać w realizacji marzeń. Program „Żabka z pasją!” na stałe wpisał się w kulturę organizacyjną naszej firmy i jest dla nas czymś więcej niż inicjatywą społeczną. To przestrzeń, w której młodzi ludzie mogą poczuć, że ich pasja ma znaczenie i że warto ją rozwijać – mówi Anna Tatarzyńska, Senior HR Director, Żabka Polska.

Ważnym elementem gali był występ dr. inż. Adama Mirka, który w prezentacji „Dlaczego ciało człowieka jest wielką tajemnicą” w błyskotliwy sposób połączył biologię z zainteresowaniami laureatów, udowadniając, że nauka i marzenia mówią tym samym językiem.

Kogo szuka „Żabka z pasją”?

Oceniająca zgłoszenia komisja bierze pod uwagę wiele czynników: od oryginalności samej pasji, przez zaangażowanie i wytrwałość kandydata, aż po wyzwania, z którymi musiał się zmierzyć. Liczą się także działalność charytatywna, plany dalszego rozwoju oraz to, czy zainteresowania inspirują innych.

Kalejdoskop niezwykłych talentów

Anna Stefan-Sadzikowska trenuje taniec hip-hop – i robi to na poziomie, o jakim większość młodych tancerzy może tylko marzyć. Mistrzostwo Polski, Europy i Świata zdobyte w jednym roku to efekt determinacji, odwagi i codziennej pracy 14-latki. Zuzanna Świerczyńska ma 17 lat i od szóstego roku życia trenuje jazdę figurową na rolkach. Mimo kontuzji i trudnych momentów nigdy się nie poddaje – dzięki swojej wytrwałości zdobyła miejsca na podium w zawodach krajowych i międzynarodowych, a teraz walczy o miejsce w kadrze narodowej.

– Dzięki stypendium mogę się rozwijać – jeździć na obozy, uczestniczyć w warsztatach i doskonalić technikę. Każdy trening przybliża mnie do celu i pozwala dzielić się pasją z innymi – mówi Zuzia.

Misją programu jest wyrównywanie szans oraz wspieranie młodych ludzi – niezależnie od ich drogi życiowej i wyzwań, którym stawiali czoła. Inicjatywa jest integralnym elementem Filaru Równe szanse Strategii Zaangażowania Społecznego, będącej częścią Strategii Odpowiedzialności Grupy Żabka.