Ta zastawa z Pepco to hit sezonu! Idealnie sprawdzi się na przyjęcia w ogrodzie i rodzinne spotkania

Obecnie w aranżacji wnętrz i wyposażeniu domu dominują produkty charakteryzujące się naturalną kolorystyką, minimalistycznym wzornictwem oraz przystępną ceną, które z łatwością wpasowują się w różnorodne estetyki.

Pewna nowa kolekcja naczyń, czerpiąca inspiracje ze stylów rustykalnego i skandynawskiego, wyróżnia się subtelną paletą barw i eleganckim wykończeniem, co sprawia, że doskonale komponuje się z letnimi aranżacjami.

Elementy tej linii idealnie sprawdzają się zarówno podczas codziennych posiłków, jak i w trakcie specjalnych okazji, takich jak spotkania towarzyskie czy rodzinne obiady na świeżym powietrzu.

Klienci doceniają możliwość skompletowania estetycznego i funkcjonalnego zestawu, który prezentuje się znacznie drożej niż wskazuje na to jego faktyczna cena, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na ponadczasowe i uniwersalne dodatki.

Jeśli planujesz letnie przyjęcie w ogrodzie, grilla na tarasie albo rodzinny obiad, ta kolekcja może okazać się strzałem w dziesiątkę. Delikatna, oliwkowa kolorystyka i subtelnie postarzane wykończenie sprawiają, że zastawa świetnie komponuje się z drewnianymi stołami, lnianymi obrusami i sezonowymi dekoracjami.

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Pepco - talerze

W kolekcji znalazły się trzy podstawowe elementy, dzięki którym można stworzyć spójny komplet. Do wyboru jest talerz obiadowy o średnicy 27 cm za 17 zł, talerz deserowy 19 cm za 12 zł oraz głęboki talerz o średnicy 20 cm w cenie 15 zł. To właśnie prostota sprawia, że zastawa prezentuje się wyjątkowo elegancko. Delikatny oliwkowy odcień, lekko cieniowane wykończenie oraz cienka, ciemniejsza obwódka nadają naczyniom charakteru i sprawiają, że pasują zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrz.

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Idealna na letnie przyjęcia i rodzinne obiady

Takie naczynia doskonale sprawdzą się podczas serwowania sezonowych sałatek, makaronów, grillowanych warzyw czy deserów. Dzięki uniwersalnej stylistyce bez problemu można połączyć je z drewnianymi deskami, szklanymi kieliszkami oraz naturalnymi dekoracjami z kwiatów i ziół. To również świetna propozycja dla osób, które lubią organizować spotkania w ogrodzie. Estetyczna zastawa sprawia, że nawet prosty posiłek prezentuje się znacznie bardziej efektownie.

Beże, oliwkowa zieleń i odcienie inspirowane naturą od kilku sezonów dominują w aranżacjach wnętrz. Nic więc dziwnego, że podobny trend widać również w dodatkach do jadalni. Tego typu zastawa jest ponadczasowa, łatwo dopasować ją do innych naczyń i nie wychodzi z mody po jednym sezonie. Jeśli szukasz nowych talerzy, które będą wyglądały elegancko, a jednocześnie nie kosztują fortuny, warto zajrzeć do Pepco. Za niewielkie pieniądze można skompletować zestaw, który sprawdzi się zarówno podczas codziennych posiłków, jak i wyjątkowych okazji w gronie najbliższych.

Autor: Pepco/ Materiały prasowe