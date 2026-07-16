Oglądałeś „Biały Lotos”? Pepco odpaliło petardę! Limitowana kolekcja w świetnych cenach

Pewna popularna sieć handlowa wprowadziła do swojej oferty nową, limitowaną kolekcję artykułów do wnętrz, czerpiąc inspirację z szeroko rozpoznawalnego dzieła kultury masowej.

Nowa linia produktów ma na celu przeniesienie atmosfery luksusowego wypoczynku do domowych przestrzeni, oferując szeroki wybór eleganckich dodatków do różnych pomieszczeń.

Kolekcja charakteryzuje się bardzo przystępnymi cenami, co umożliwia stworzenie wyrafinowanej aranżacji wnętrz bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów.

Z uwagi na ograniczoną dostępność i duże zainteresowanie, warto rozważyć szybkie zapoznanie się z ofertą, aby nie przegapić okazji na wzbogacenie swojego otoczenia o unikatowe elementy.

Nowa seria utrzymana jest w spokojnej, naturalnej kolorystyce. Dominują odcienie zieleni, bieli i beżu, a motywem przewodnim stał się kwiat lotosu, który kojarzy się z relaksem, spokojem i egzotycznymi wakacjami. To kolekcja dla osób, które lubią subtelne dekoracje i chcą wprowadzić do wnętrza atmosferę luksusowego hotelu. Wiele elementów można ze sobą dowolnie łączyć, tworząc spójną aranżację salonu, jadalni czy sypialni.

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Całość prezentuje się bardzo elegancko i sprawdzi się zarówno podczas codziennych posiłków, jak i letnich spotkań z rodziną czy znajomymi. Pepco przygotowało również sporo akcesoriów do kuchni i jadalni. Na półkach pojawiły się m.in.:

filiżanka ze spodkiem z motywem lotosu – 25 zł,

kubek z kwiatowym wzorem – 20 zł,

deska do serwowania – 40 zł,

komplet drewnianych sztućców do sałaty – 22 zł,

duża salaterka – 40 zł,

bieżnik na stół – 20 zł.

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Pepco - Biały Lotos

Miłośnicy tekstyliów również znajdą coś dla siebie. Pepco przygotowało komplet pościeli z motywem kwiatów lotosu za 90 zł, dekoracyjne poszewki na poduszki oraz zasłony utrzymane w tej samej stylistyce. Dzięki temu można stworzyć harmonijną przestrzeń inspirowaną ekskluzywnymi resortami znanymi z serialu. Na tym jednak oferta się nie kończy. W kolekcji znalazły się również efektowne dekoracje do salonu i sypialni. Szczególną uwagę zwracają:

lampa LED w kształcie kwiatu lotosu – 55 zł,

mata stołowa przypominająca kwiat lotosu – 12 zł,

dyfuzor zapachowy z kwiatem lotosu – 25 zł,

ozdobna poduszka z motywem lotosu – 35 zł,

drewniana taca dekoracyjna – 50 zł,

ramka na zdjęcia – 18 zł.

To dodatki, które bez większego wysiłku potrafią całkowicie odmienić charakter wnętrza.

W kolekcji dostępne są także dywaniki łazienkowe, ceramiczne doniczki, obrazy oraz zasłony, które pozwalają urządzić niemal całe mieszkanie w jednym stylu. Produkty inspirowane popularnymi filmami i serialami zazwyczaj cieszą się ogromnym zainteresowaniem klientów. Tym razem Pepco postawiło na elegancję i ponadczasowy design, dzięki czemu dodatki przypadną do gustu nie tylko fanom „Białego Lotosu”, ale również osobom szukającym stylowych dekoracji w rozsądnych cenach. Jeśli marzy ci się wnętrze z wakacyjnym klimatem, warto zajrzeć do najbliższego Pepco. Ceny zaczynają się już od 12 zł, a wiele produktów ma limitowany charakter, więc najciekawsze modele mogą szybko zniknąć z półek.