Oglądałeś „Biały Lotos”? Pepco odpaliło petardę! Limitowana kolekcja w świetnych cenach

- Pewna popularna sieć handlowa wprowadziła do swojej oferty nową, limitowaną kolekcję artykułów do wnętrz, czerpiąc inspirację z szeroko rozpoznawalnego dzieła kultury masowej.
- Nowa linia produktów ma na celu przeniesienie atmosfery luksusowego wypoczynku do domowych przestrzeni, oferując szeroki wybór eleganckich dodatków do różnych pomieszczeń.
- Kolekcja charakteryzuje się bardzo przystępnymi cenami, co umożliwia stworzenie wyrafinowanej aranżacji wnętrz bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów.
- Z uwagi na ograniczoną dostępność i duże zainteresowanie, warto rozważyć szybkie zapoznanie się z ofertą, aby nie przegapić okazji na wzbogacenie swojego otoczenia o unikatowe elementy.
Nowa seria utrzymana jest w spokojnej, naturalnej kolorystyce. Dominują odcienie zieleni, bieli i beżu, a motywem przewodnim stał się kwiat lotosu, który kojarzy się z relaksem, spokojem i egzotycznymi wakacjami. To kolekcja dla osób, które lubią subtelne dekoracje i chcą wprowadzić do wnętrza atmosferę luksusowego hotelu. Wiele elementów można ze sobą dowolnie łączyć, tworząc spójną aranżację salonu, jadalni czy sypialni.
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Całość prezentuje się bardzo elegancko i sprawdzi się zarówno podczas codziennych posiłków, jak i letnich spotkań z rodziną czy znajomymi. Pepco przygotowało również sporo akcesoriów do kuchni i jadalni. Na półkach pojawiły się m.in.:
- filiżanka ze spodkiem z motywem lotosu – 25 zł,
- kubek z kwiatowym wzorem – 20 zł,
- deska do serwowania – 40 zł,
- komplet drewnianych sztućców do sałaty – 22 zł,
- duża salaterka – 40 zł,
- bieżnik na stół – 20 zł.
Pepco - Biały Lotos
Miłośnicy tekstyliów również znajdą coś dla siebie. Pepco przygotowało komplet pościeli z motywem kwiatów lotosu za 90 zł, dekoracyjne poszewki na poduszki oraz zasłony utrzymane w tej samej stylistyce. Dzięki temu można stworzyć harmonijną przestrzeń inspirowaną ekskluzywnymi resortami znanymi z serialu. Na tym jednak oferta się nie kończy. W kolekcji znalazły się również efektowne dekoracje do salonu i sypialni. Szczególną uwagę zwracają:
- lampa LED w kształcie kwiatu lotosu – 55 zł,
- mata stołowa przypominająca kwiat lotosu – 12 zł,
- dyfuzor zapachowy z kwiatem lotosu – 25 zł,
- ozdobna poduszka z motywem lotosu – 35 zł,
- drewniana taca dekoracyjna – 50 zł,
- ramka na zdjęcia – 18 zł.
To dodatki, które bez większego wysiłku potrafią całkowicie odmienić charakter wnętrza.
W kolekcji dostępne są także dywaniki łazienkowe, ceramiczne doniczki, obrazy oraz zasłony, które pozwalają urządzić niemal całe mieszkanie w jednym stylu. Produkty inspirowane popularnymi filmami i serialami zazwyczaj cieszą się ogromnym zainteresowaniem klientów. Tym razem Pepco postawiło na elegancję i ponadczasowy design, dzięki czemu dodatki przypadną do gustu nie tylko fanom „Białego Lotosu”, ale również osobom szukającym stylowych dekoracji w rozsądnych cenach. Jeśli marzy ci się wnętrze z wakacyjnym klimatem, warto zajrzeć do najbliższego Pepco. Ceny zaczynają się już od 12 zł, a wiele produktów ma limitowany charakter, więc najciekawsze modele mogą szybko zniknąć z półek.