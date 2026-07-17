Spider-Man wylądował w McDonald’s®! Nowa kolekcja w Happy Meal® już dostępna

Nowa kolekcja pozwala gościom McDonald’s poczuć się częścią uniwersum kultowego superbohatera. W restauracjach pojawiło się 10 plecaczków-przywieszek inspirowanych światem Spider-Mana. Akcesoria będą dostępne w różnych wzorach i kolorach, a każde z nich można przypiąć do torby, plecaka czy kluczy, dzięki czemu ulubiony bohater może towarzyszyć fanom na co dzień.

Spider-Man od lat inspiruje kolejne pokolenia swoją odwagą i gotowością do pomagania innym. Cieszymy się, że dzięki nowej kolekcji Happy Meal® nasi goście będą mogli przenieść się do świata pełnego przygód i poczuć emocje towarzyszące jednemu z najbardziej rozpoznawalnych superbohaterów popkultury – mówi Piotr Trzciałkowski, Brand Manager McDonald’s Polska.

Kolekcję uzupełnia tematyczna książeczka, która pozwala jeszcze głębiej zanurzyć się w świecie Spider-Mana. Pełna angażujących zadań i aktywności stanowi doskonałe dopełnienie superbohaterskiej zabawy i sprawia, że przygoda z Happy Meal® trwa jeszcze dłużej.

Plecaczki-przywieszki trafiają do restauracji etapami, a dostępność poszczególnych wzorów może różnić się w zależności od lokalizacji restauracji.