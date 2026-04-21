Seboradin wdrożył kody nowej generacji QR od GS1 na opakowaniach produktu

Transparentność zamiast skrótów

Współcześni konsumenci oczekują pełnej transparentności – chcą znać skład, działanie, pochodzenie oraz certyfikaty produktów. Jednocześnie opakowania nie są w stanie pomieścić wszystkich potrzebnych treści. Dotychczas Seboradin stosował zwykłe kody QR, jednak firma zdecydowała się na bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie – kody QR od GS1.

Standard GS1 Digital Link zapewnia interoperacyjność z innymi systemami, standaryzację danych, możliwość dynamicznej aktualizacji treści oraz kompatybilność z przyszłymi wymaganiami sieci handlowych.

Pierwszy produkt z nowym kodem już w sprzedaży

Nowy kod pojawił się na opakowaniu szamponu przeciwłupieżowego Seboradin ANTI-DANDRUFF 200 ml. Produkty z kodem QR od GS1 są dostępne m.in. w sieciach Rossmann, Hebe, DM, Kaufland i Auchan oraz w aptekach stacjonarnych.

Po zeskanowaniu kodu konsument trafia na stronę produktu, dzięki czemu może poznać szczegółowe i aktualne informacje: opisy produktu, skład, alergeny, certyfikaty czy opinie użytkowników. Treści tłumaczone są automatycznie na 12 języków obcych, co zwiększa dostępność informacji dla konsumentów za granicą.

Kod QR od GS1 zawiera numer GTIN (globalny numer produktu), co oznacza, że może być zeskanowany także w procesie sprzedaży przy kasie.

Wdrożenie kodów QR w standardzie GS1 było dla nas naturalnym krokiem w kierunku standaryzacji oraz jeszcze bardziej transparentnej komunikacji z konsumentami. Dzięki wykorzystaniu standardu GS1 Digital Link uporządkowaliśmy sposób prezentowania informacji produktowych i znacząco zwiększyliśmy ich dostępność – m.in. poprzez dedykowane strony produktów dostępne w wielu wersjach językowych. Kolejnym etapem będzie rozszerzenie rozwiązania o dane dynamiczne, co traktujemy jako strategiczny kierunek rozwoju, mimo że wymaga to dalszych inwestycji technologicznych - Dyrektor w firmie Edyta Pawluśkiewicz LARA sp. z o.o., która jest właścicielem marki Seboradin.

Firma planuje również stopniowe rozszerzanie funkcjonalności kodów o dane dynamiczne jak np. data ważności czy numer serii, co niesie dodatkowe korzyści dla producentów i sieci handlowych jak dokładniejsze śledzenie produktów i analiza ich ruchu w łańcuchu dostaw.

Wdrożenie standardu GS1 Digital Link przez Seboradin pokazuje, że kody QR od GS1 stają się elementem infrastruktury handlu przyszłości. Jedno oznaczenie może dziś łączyć funkcję sprzedażową, logistyczną i informacyjną, zapewniając spójność danych w całym łańcuchu dostaw. Cieszy nas, że coraz więcej firm z branży retail traktuje globalne standardy GS1 jako fundament dalszej cyfryzacji i budowania transparentności wobec konsumentów – mówi Magdalena Bednarkiewicz, Manager Projektów w branży retail, GS1 Polska.

Trend, który przyspiesza

Decyzja Seboradin wpisuje się w globalny kierunek rozwoju handlu detalicznego, wspierany przez największe sieci handlowe, producentów i operatorów systemów na świecie. Po 50 latach tradycyjne kody kreskowe (1D) ustępują miejsca nowoczesnym kodom dwuwymiarowym (2D) jak QR z GS1 Digital Link, które lepiej odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku – biznesu oraz coraz bardziej świadomych konsumentów.

Z badania Kantar przeprowadzonego na zlecenie GS1 Polska w listopadzie 2025 roku (N=1000) wynika, że już 82% konsumentów wie, do czego służy kod QR (wzrost z 64% w 2024 roku), 58% zeskanowało przynajmniej jeden raz kod QR przed zakupem, aby dowiedzieć się więcej o produkcie (wzrost z 34%), a 57% deklaruje chęć skanowania kodów QR z opakowania produktu (wzrost z 56%). Najchętniej respondenci skanowaliby QR kody z opakowań artykułów spożywczych i napojów, kosmetyków i produktów pielęgnacyjnych oraz elektroniki. Jedno zeskanowanie smartfonem coraz częściej staje się elementem procesu zakupowego. Dla marek oznacza to nowy kanał komunikacji – bezpośredni, szybki i w pełni kontrolowany.