Cyberataki paraliżują polskie urzędy. Posłanka pyta ministra o pieniądze i bezpieczeństwo naszych danych

Lawina cyberataków na samorządy. Posłanka przywołuje konkretne przykłady

W swojej interpelacji posłanka Urszula Pasławska zwraca uwagę na rosnącą skalę zagrożenia cyberatakami typu ransomware, wymierzonymi w polskie samorządy. Jak wskazuje, tylko w 2025 roku odnotowano 176 takich incydentów. Podkreśla, że ataki te stwarzają realne ryzyko zablokowania dostępu do danych obywateli, paraliżu pracy urzędów oraz wycieku wrażliwych informacji.

Posłanka przywołuje niedawne przykłady, które obrazują powagę sytuacji. Chodzi m.in. o atak na Urząd Gminy Obrazów, który doprowadził do zaszyfrowania plików, oraz o poważny cyberatak na Urząd Miasta w Myszkowie. Zaznacza, że takie zdarzenia to nie tylko problem techniczny, ale realne zagrożenie dla ciągłości funkcjonowania lokalnej administracji.

Szokujący raport NIK: 7 na 10 urzędów z krytycznymi lukami w zabezpieczeniach

Zdaniem posłanki Pasławskiej, głównym problemem, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, jest brak pieniędzy na skuteczną ochronę. Samorządów często nie stać na regularne audyty bezpieczeństwa czy zatrudnienie specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Sytuację potwierdza raport Najwyższej Izby Kontroli z kwietnia 2025 roku.

Z dokumentu, na który powołuje się posłanka, wynika, że aż 71% jednostek samorządu terytorialnego miało krytyczne luki w systemach bezpieczeństwa. Wśród najpoważniejszych zaniedbań wymieniono brak izolowanych kopii zapasowych czy centralnego systemu zarządzania bezpieczeństwem. Według autorki interpelacji, mimo eskalacji zagrożeń, sytuacja w wielu miejscach nie uległa poprawie.

Jaką pomoc otrzymały zaatakowane gminy? Posłanka domaga się od ministra odpowiedzi

W związku z alarmującą sytuacją, Urszula Pasławska skierowała do ministra cyfryzacji serię konkretnych pytań. Chce wiedzieć, jakiego rodzaju wsparcia – finansowego, organizacyjnego czy eksperckiego – udzielono samorządom w Obrazowie i Myszkowie po cyberatakach. Dopytuje m.in. o pomoc przy odzyskiwaniu danych i przywracaniu systemów do działania.

Posłanka pyta również, czy ministerstwo prowadzi ocenę przygotowania samorządów do odpierania ataków i jakie konkretne środki finansowe przekazano im na poprawę cyberbezpieczeństwa w latach 2025–2026.

Kluczowe pytanie dotyczy jednak przyszłości – posłanka chce wiedzieć, czy resort rozważa uruchomienie dedykowanego programu wsparcia dla małych i średnich samorządów. Miałby on pomóc w finansowaniu audytów bezpieczeństwa, testów penetracyjnych, tworzenia bezpiecznych kopii zapasowych oraz szkoleń dla pracowników.