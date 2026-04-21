To najmodniejsza fryzura na wiosnę. Odmłodzi cię nawet o 10 lat!

Wiosna to wręcz idealny moment, by pomyśleć o odświeżeniu swojego wyglądu i to nie tylko zmieniając garderobę na zwiewne sukienki i delikatne balerinki. Nie od dziś wiadomo, że nic tak nie dodaje lekkości i energii jak nowa fryzura! W tym sezonie prawdziwym hitem jest tzw. "potargany bob", czyli swobodna, lekko niedbała wersja klasycznego cięcia. Ta fryzura wyróżnia się delikatnie cieniowanymi pasmami i naturalnym efektem, który sprawia, iż nasze włosy wyglądają, jakby były ruchu. Dzięki temu zabiegowi włosy wyglądają na pełniejsze i nabierają objętości. A najważniejsze, iż fryzura to wcale nie wymaga perfekcyjnej stylizacji - wręcz przeciwnie, jej urok polega na kontrolowanym nieładzie.

"Potargany bob" - klasyka w nowym wydaniu dodaje lekkości i odświeża wizerunek

"Potargany bob" to świetny wybór dla osób, które chcą dodać swojej twarzy lekkości i świeżości. Odpowiednio wykonane cięcie potrafi zmiękczyć rysy, optycznie zwiększyć objętość włosów i nadać całej stylizacji młodzieńczego charakteru. Nic więc dziwnego, że mówi się, iż taka fryzura potrafi "odjąć" nawet 10 lat! Fryzura ta doskonale sprawdzi się zarówno dla nastolatek, jak i dla kobiet dojrzałych. To także bardzo uniwersalne cięcie, które sprawdzi się przy różnych typach urody i strukturach włosów. Można je łatwo dopasować do indywidualnych preferencji - od krótszych, bardziej odważnych wersji po nieco dłuższe i subtelniejsze.

Jeśli więc szukasz prostego sposobu na wiosenną metamorfozę, "potargany bob" może okazać się strzałem w dziesiątkę - modny, wygodny i pełen świeżego uroku z pewnością doda twoim włosom objętości i lekkości.

11