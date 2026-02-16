Ryanair kontynuuje rekrutację w Katowicach i Krakowie. Dodatkowe Open Days dla kandydatów

Proces rekrutacyjny jest częścią długoterminowej strategii Grupy Ryanair w Polsce, podkreślającej znaczenie kraju jako jednego z kluczowych rynków operacyjnych. Zatrudnienie nowych pracowników dodatkowo umacnia rolę Małopolski i Śląska jako ważnych centrów lotniczych w regionie.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie i trwający nabór przewoźnik organizuje dodatkowe Open Days, podczas których kandydaci będą mogli uzyskać szczegółowe informacje o stanowiskach, procesie rekrutacji, warunkach pracy oraz możliwościach rozwoju w Grupie Ryanair. Udział nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Buzz poszukuje kandydatów komunikatywnych, z umiejętnością pracy w zespole, znajomością języka polskiego (obsługa naziemna) i angielskiego (obsługa pasażerska). Przewoźnik zapewnia pełne szkolenie i oferuje stabilne zatrudnienie oraz szerokie perspektywy rozwoju w ramach największej grupy lotniczej w Europie.

Konsekwentnie zwiększamy nasze inwestycje w Polsce, a nowe miejsca pracy w Krakowie i Katowicach są bezpośrednim efektem rosnącego zapotrzebowania na nasze usługi. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Open Days — to najlepsza okazja, aby poznać szczegóły pracy w Buzz i dowiedzieć się, jak wygląda ścieżka kariery w największej grupie lotniczej w Europie. Nowi pracownicy mogą liczyć na stabilne zatrudnienie oraz szerokie możliwości rozwoju, zarówno w lokalnych bazach, jak i w całej Grupie Ryanair - mówi Michał Kaczmarzyk, Prezes Buzz (Grupa Ryanair).

Kraków - 17 lutego 2026, godz. 10:00 - 16:00 - Hyatt Place Kraków, Al. 3 Maja 47A, 30-062 Kraków

Katowice - 18 lutego 2026, godz. 10:00 – 16:00 - Lotnisko Pyrzowice, Terminal B - Sala Delta