Rozsyp pół szklanki i zalej wrzątkiem. Skuteczny sposób na pozbycie się ziemiórek

Domowy sposób na ziemiórki w kwiatach doniczkowych

Obecność ziemiórek najłatwiej rozpoznać, lekko potrząsając doniczką. Jeśli w tym momencie w powietrze wzbiją się małe owady, niemal na pewno mamy do czynienia z tymi szkodnikami. Same muszki nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka, ale potrafią być bardzo irytujące. Prawdziwym niebezpieczeństwem dla roślin doniczkowych są jednak larwy ziemiórek. Rozwijają się one w glebie, uszkadzając system korzeniowy, co prowadzi do osłabienia i obumierania kwiatów. Zazwyczaj przynosimy je do domu wraz z nowymi roślinami z kwiaciarni lub marketu, w których ziemi znajdują się już jaja lub larwy. Dlatego też, widząc pierwsze latające owady, musimy reagować błyskawicznie, by nie dopuścić do inwazji na inne kwiaty. Eliminacja ziemiórek bywa trudna, ponieważ trudno zlokalizować wszystkie zainfekowane rośliny, co wymusza działanie na szerszą skalę. Zanim jednak sięgniemy po specjalistyczne środki chemiczne, warto wypróbować sprawdzone metody domowe. Istnieje bowiem naturalny płyn, który jest prawdziwym pogromcą tych szkodników i pozwala skutecznie rozprawić się z problemem.

10

Zalej pół szklanki wrzątkiem. Ten napar to naturalny oprysk na ziemiórki

Doskonałym i w pełni naturalnym orężem w walce z ziemiórkami okazuje się rumianek. Aby przygotować skuteczny środek, wystarczy zrobić mocny napar. Najlepiej użyć do tego suszonych koszyczków rumianku, które bez problemu kupimy w każdej aptece czy sklepie zielarskim. Wsypujemy je do szklanki (do połowy jej objętości), zalewamy wrzącą wodą i odstawiamy pod przykryciem do zaparzenia. Gdy płyn całkowicie wystygnie, podlewamy nim wszystkie rośliny w domu. Aby kuracja była skuteczna, proces ten musimy powtórzyć dwa lub trzy razy, zachowując odstęp około 10-14 dni. Taki rumiankowy napar działa na ziemiórki oraz ich larwy niczym silny preparat owadobójczy, a dodatkowo tworzy barierę ochronną, zabezpieczającą rośliny przed kolejnymi atakami.

Jak działa napar z rumianku na szkodniki w doniczkach?

Kluczem do sukcesu w zwalczaniu ziemiórek za pomocą rumianku jest systematyczność. Tylko regularne stosowanie naparu przyniesie pożądane rezultaty. Środek ten eliminuje zarówno dorosłe muszki, jak i żerujące w ziemi larwy. Swoje owadobójcze i odstraszające właściwości rumianek zawdzięcza obecności specyficznych substancji, w tym azadirachtyny oraz olejków eterycznych. Azadirachtyna zaburza naturalny cykl życia owadów, skutecznie blokując ich rozwój i rozmnażanie. Z kolei intensywny zapach olejków eterycznych zawartych w tej roślinie działa zniechęcająco na dorosłe osobniki ziemiórek, zmuszając je do opuszczenia naszych kwiatów.