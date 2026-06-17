Puppy yoga, pet lifestyle i e-commerce poza ekranem. AliExpress i ILIFE pokazują, jak marki mogą wchodzić w codzienność właścicieli zwierząt

Po ten format sięgnęły AliExpress i ILIFE podczas warszawskiej aktywacji zrealizowanej w Paw Yoga przy ul. Gieysztora 6. Wydarzenie połączyło rosnącą popularność pet lifestyle’u z prezentacją odkurzacza ILIFE H90 Pro, czyli urządzenia odpowiadającego na jedną z najbardziej praktycznych potrzeb właścicieli zwierząt: utrzymanie porządku w domu, w którym sierść, kurz i drobne zabrudzenia są elementem codzienności.

Pet lifestyle przestaje być niszą

Zwierzęta coraz mocniej wpływają na styl życia konsumentów. Kształtują sposób spędzania wolnego czasu, organizację przestrzeni, rytm dnia, a także decyzje zakupowe. Według najnowszego zestawienia FEDIAF już 139 mln gospodarstw domowych w Europie ma pupila. Dla porównania, w 2020 r. było ich 85 mln, co oznacza wzrost o 54 mln, czyli około 64%. W tym samym czasie udział takich gospodarstw zwiększył się z 38% do niemal połowy wszystkich domów.

Puppy yoga dobrze pokazuje tę zmianę. Łączy potrzebę wyciszenia, kontaktu ze zwierzętami i uczestnictwa w doświadczeniu, które naturalnie funkcjonuje również w mediach społecznościowych. Dla odbiorców jest to przede wszystkim moment odpoczynku i bliskości ze szczeniakami. Dla marek – szansa, by pokazać produkt w sytuacji znanej konsumentom, a nie wyłącznie przez listę funkcji czy technicznych parametrów.

Autor: AliExpress x CluePR/ Materiały prasowe

Technologia pokazana przez doświadczenie

Podczas wydarzenia ILIFE H90 Pro został zaprezentowany nie w klasycznym formacie demonstracji produktowej, lecz w kontekście życia ze zwierzętami. Mata do jogi, obecność szczeniaków, ruch, sierść i codzienny domowy nieporządek stworzyły naturalne tło do rozmowy o funkcjonalności urządzenia.

To podejście dobrze oddaje kierunek, w którym rozwija się komunikacja marek technologicznych i e-commerce. Coraz większe znaczenie ma nie sam opis produktu, ale pokazanie sytuacji, w której realnie rozwiązuje on konkretny problem. W przypadku właścicieli zwierząt jest nim między innymi szybkie i wygodne sprzątanie sierści, kurzu oraz zabrudzeń pojawiających się w domu każdego dnia.

E-commerce wychodzi z ekranu

Aktywacja została zrealizowana w ramach rozwijanej przez AliExpress strategii Brand+, która wspiera widoczność wybranych producentów dostępnych na platformie i osadza ich ofertę w bardziej angażującym kontekście. Warszawskie wydarzenie z ILIFE pokazuje, że e-commerce coraz częściej wychodzi poza ekran, budując relację z konsumentem także poprzez doświadczenia offline.

Autor: AliExpress x CluePR/ Materiały prasowe

Dla marek oznacza to możliwość tworzenia komunikacji bliższej odbiorcom: mniej sprzedażowej, bardziej osadzonej w emocjach, trendach i codziennych zachowaniach. Puppy yoga stała się w tym przypadku nie tylko atrakcyjnym formatem lifestyle’owym, ale także sposobem na pokazanie technologii domowej w sytuacji dobrze znanej właścicielom zwierząt.

Wydarzenie AliExpress i ILIFE wpisuje się w szerszy kierunek, w którym marki szukają formatów łączących produkt, doświadczenie i potencjał społecznościowy. Pet lifestyle daje do tego szczególnie naturalne pole, ponieważ zwierzęta są dziś ważną częścią domów, emocji i decyzji zakupowych milionów konsumentów.