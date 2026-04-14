Prawdziwy hit w świecie pet premium: Tuanty wchodzi do Polski. Właściciele czworonogów będą zachwyceni

Debiut Tuanty nad Wisłą wpisuje się w dynamiczny rozwój sektora produktów dla zwierząt. Wartość rynku pet food w Polsce szacowana jest na około 4,9 mld zł i rośnie w tempie 5-7 proc. rocznie. Jednocześnie liczba psów i kotów w kraju oscyluje w okolicy 15 mln - wynika z danych serwisu World Population Review (8,4 mln psów oraz 6,6 mln kotów). Ponad 60 proc. Polaków deklaruje, że opiekuje się zwierzętami domowymi, co czyni Polskę jednym z największych rynków opiekunów czworonogów w Europie.

Świeży posiłek dla czworonoga w 20 minut

Tuanty to urządzenie zaprojektowane z myślą o właścicielach zwierząt, którzy chcą przygotowywać świeże posiłki dla swoich pupili bez konieczności spędzania długiego czasu w kuchni. Urządzenie automatycznie blenduje i jednocześnie gotuje składniki na parze w temperaturze 85°C, co pozwala zachować witaminy, aminokwasy i inne wrażliwe na ciepło składniki odżywcze.

Przygotowanie posiłku trwa około 20 minut - wystarczy dodać składniki do urządzenia, które samodzielnie przeprowadza proces gotowania i mieszania.

Zawsze wierzyliśmy, że dobre odżywianie jest jednym z najważniejszych sposobów dbania o zwierzęta. W praktyce jednak przygotowywanie świeżych posiłków wymaga czasu i wiedzy, a wielu właścicieli próbuje pogodzić intensywne życie z troską o swoich pupili. Pomyśleliśmy, że musi istnieć prostszy sposób, który pozwoli mieć realny wpływ na to, co jedzą nasze czworonogi – mówi Damian Domitrz, odpowiedzialny za wprowadzenie Tuanty na polski rynek.

Po debiucie w USA i Azji, Tuanty trafia do Polski

Po udanym debiucie na rynkach amerykańskim i azjatyckim Tuanty trafia do Polski, gdzie pierwsze egzemplarze pojawią się w czerwcu. Już teraz właściciele zwierząt mogą nabyć urządzenie w przedsprzedaży.

Naszą ambicją jest zbudowanie w Polsce rozpoznawalnej marki w kategorii świadomego żywienia zwierząt. Chcemy pokazać, że właściciele psów i kotów mogą mieć realną kontrolę nad dietą swoich pupili, bez konieczności spędzania wielu godzin w kuchni. Tuanty ma być fundamentem nowej kategorii na styku technologii, zdrowia i stylu życia – dodaje Damian Domitrz.

Technologia i wygoda w jednej misce

Tuanty wyposażone jest w szklaną miskę borokrzemową o pojemności 2 litrów, którą można w prosty sposób umyć w zmywarce. Taka pojemność pozwala przygotować jednorazowo większą porcję jedzenia, wystarczającą nawet na kilka dni lub dla gospodarstw domowych z kilkoma zwierzętami.

Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby wszystkie elementy można było łatwo rozłożyć i wyczyścić. Dzięki temu przygotowanie świeżych posiłków dla pupili ma być równie proste jak codzienne korzystanie z urządzenia.

To rozwiązanie wpisuje się w rosnący trend łączenia technologii, zdrowia i stylu życia w opiece nad czworonogami.