Wystartowała sprzedaż wyjątkowej Roomby Mini Combo. Takiego robota sprzątającego jeszcze nie widzieliście!

Kompaktowy robot do trudnych przestrzeni

Nowość od iRobot powstała z myślą o skutecznym sprzątaniu w ciasnych przestrzeniach. Sprawnie porusza się w wąskich narożnikach oraz odkurza i mopuje nawet w najtrudniej dostępnych miejscach. Urządzenie wykorzystuje do tego jednorazowe chusteczki mopujące, które zbierają kurz i inne zanieczyszczenia, pozostawiając po sprzątaniu delikatny cytrusowy lub kwiatowy zapach.

Choć Roomba Mini Combo została pierwotnie zaprojektowana z myślą o niewielkich japońskich mieszkaniach, bardzo szybko okazało się, że ten format świetnie odpowiada także na potrzeby europejskich domów. Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja sprawia, że model łatwo dopasowuje się do różnych układów mieszkań. To rozwiązanie, które pokazuje, jak uniwersalnie można dziś myśleć o inteligentnych sprzętach domowych – mówi Małgorzata Radomska, ekspertka marki iRobot Polska.

i Autor: iRobot / Materiały prasowe

Kolorowa rewolucja w świecie iRobot

Po raz pierwszy w historii konsumenci mogą wybrać robota sprzątającego iRobot w nowych kolorach – różowym i miętowym, które wpisują się w nowoczesne trendy wnętrzarskie, pełne żywych akcentów i barw. Dzięki temu urządzenie można lepiej dopasować do stylu domowej przestrzeni. Dla osób preferujących bardziej klasyczne rozwiązania model dostępny jest także w ponadczasowych bieli i czerni.

Roomba Mini Combo pokazuje, że iRobot uważnie patrzy na to, jak dziś mieszkamy i czego oczekujemy od technologii na co dzień. Liczą się już nie tylko zaawansowane funkcje, ale też forma dostosowana do naszych mieszkań. Kompaktowy format idzie tu w parze z nowatorskim podejściem do designu, które wnosi do kategorii produktowej powiew świeżości. Nowe odcienie wyraźnie wyróżniają ten model na tle dostępnych na rynku urządzeń i pokazują, że robot sprzątający może być spójnym elementem wystroju wnętrza – dodaje ekspertka.

i Autor: iRobot/ Materiały prasowe x-news

Towarzysz codzienności

iRobot Roomba Mini Combo działa tak, jak dziś tego oczekujemy – dyskretnie, sprawnie i nie zaburzając rytmu dnia. Dzięki technologii ClearView™ LiDAR płynnie omija przeszkody i rozpoznaje dywany podczas mopowania, więc łatwo odnajduje się w domowej codzienności. Stacja AutoEmpty automatycznie opróżnia pojemnik robota do worka AllergenLock™, zapewniając nawet do trzech miesięcy bezobsługowego sprzątania oraz pomagając zatrzymać kurz, brud i alergeny.Sama obsługa sprzętu jest równie intuicyjna. Robota można uruchomić w aplikacji Roomba Home, z pomocą ulubionego asystenta głosowego* lub po prostu przyciskiem na urządzeniu – także wtedy, gdy nie ma połączenia z Wi-Fi.

i Autor: iRobot/ Materiały prasowe

Cena i dostępność

Po wcześniejszej premierze za granicą, model iRobot Roomba Mini Combo ze stacją AutoEmpty trafił do sprzedaży także w Polsce. Urządzenie jest dostępne pod linkiem w cenie 1699 zł.