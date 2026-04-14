Profesjonalne wsparcie cery reaktywnej – linia stopNACZYNKA od FLOSLEK jako fundament pielęgnacji wzmacniającej

Wiarygodność linii stopNACZYNKA opiera się na twardych danych pozyskanych podczas testów. Pomiary aparaturowe wykazały, że systematyczna aplikacja produktów z tej serii pozwala na redukcję zaczerwienień nawet o 24%. Równie imponujące wyniki przyniosły badania aplikacyjne, w których uczestnicy potwierdzili natychmiastowe ukojenie skóry oraz wyraźne zmniejszenie uczucia pieczenia. Tak wysoka efektywność zapewnia widoczną i trwałą poprawę kondycji cery naczynkowej.

Kluczem do sukcesu w pielęgnacji cery reaktywnej nie jest doraźne maskowanie problemu, ale przede wszystkim systematyczne wzmacnianie ścian naczyń krwionośnych. Wykorzystanie hesperydyny pozwala realnie poprawić elastyczność naczyń, co w połączeniu z odpowiednią ochroną przeciwsłoneczną stanowi najskuteczniejszą profilaktykę przeciw starzeniu się skóry naczynkowej - mówi Katarzyna Paciorkowska, Szefowa R&D w FLOSLEK.

Koncentrat z hesperydyną redukujący zaczerwienienia

Pierwszym krokiem w zaawansowanej kuracji wzmacniającej jest Koncentrat z hesperydyną. To silnie działające serum, opracowane jako „zastrzyk” składników aktywnych. Wspiera naczynia krwionośne u samego źródła. Zawarta w nim hesperydyna – wyspecjalizowany flawonoid – w połączeniu z ekstraktem z kasztanowca redukuje przepuszczalność naczyń i poprawia ich elastyczność. Badania potwierdzają, że regularne stosowanie tego preparatu przynosi natychmiastowe ukojenie, skutecznie wyciszając skórę.

i Autor: FLOSLEK / Materiały prasowe

Krem CC nawilżająco-wzmacniający SPF 20

W codziennej pielęgnacji, szczególnie w okresie wiosennym, kluczową rolę odgrywa Krem CC nawilżająco-wzmacniający SPF 20, który łączy funkcję intensywnego nawilżania z natychmiastowym efektem wizualnym. Formuła wzbogacona o zielone pigmenty pozwala na błyskawiczne maskowanie „pajączków”, podczas gdy filtr SPF 20 chroni wrażliwą cerę przed drażniącym działaniem rosnącego promieniowania UV. Dzięki obecności niacynamidu, krem dodatkowo wzmacnia barierę lipidową naskórka, dbając o nienaganny wygląd skóry przez cały dzień.

i Autor: FLOSLEK/ Materiały prasowe

Krem-maska regenerujący z hesperydyną na noc

Z myślą o optymalnym wykorzystaniu czasu wieczornego wypoczynku, eksperci FLOSLEK opracowali Krem-maskę regenerujący na noc. To właśnie podczas snu produkt wykazuje najsilniejsze działanie naprawcze, wykorzystując naturalne procesy odnowy komórkowej. Systematyczne stosowanie tej formuły pozwala na znaczącą redukcję zaczerwienień, przynosząc ulgę nadreaktywnej cerze. Synergia dermochlorelli i ekstraktów roślinnych stymuluje syntezę kolagenu, co w sposób bezinwazyjny wzmacnia strukturę naczyń i zapobiega powstawaniu nowych zmian.

i Autor: FLOSLEK/ Materiały prasowe

Krem pod oczy anti-aging rozjaśniający cienie

Dopełnieniem całego rytuału jest specjalistyczny Krem pod oczy, zaprojektowany z myślą o najcieńszej skórze twarzy. Dzięki unikalnemu połączeniu składników przeciwobrzękowych i uszczelniających, produkt ten skutecznie redukuje cienie oraz oznaki zmęczenia.

i Autor: FLOSLEK/ Materiały prasowe

Seria stopNACZYNKA to wielowymiarowe wsparcie, które łączy doraźne ukojenie z długofalową profilaktyką starzenia się skóry. Linia ta pozostaje bezinwazyjną, a zarazem niezwykle skuteczną alternatywą dla profesjonalnych zabiegów gabinetowych, pozwalając cieszyć się zdrową i pełną witalności cerą każdego dnia. Wszystkie formuły tej linii powstają w nowoczesnych laboratoriach FLOSLEK, co gwarantuje najwyższy standard bezpieczeństwa i efektywność potwierdzoną przez systemy Kontroli Jakości.

Produkty z linii stopNACZYNKA od FLOSLEK są dostępne w drogeriach Hebe, wybranych punktach Rossmann oraz online.