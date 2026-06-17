Popeyes zaprasza do Lime & Jalapeño Custom Lab. Zielone lato właśnie rozkręciło się w Polsce

To nie jest zwykła degustacja. W wybranych miastach Popeyes stworzył pop-up experience inspirowany najbardziej wyrazistym kolorem sezonu, soczystą zielenią świeżej limonki i pikantnego jalapeño. Na uczestników czekały aktywacje pozwalające dosłownie „wejść” w klimat nowej oferty: tymczasowe farbowanie i ozdabianie włosów, personalizacja butów i sznurówek oraz zdobienie paznokci. Wszystko oczywiście w soczyście zielonym wydaniu.

Aby wziąć udział w akcji, wystarczyło w dniu eventu kupić dowolny produkt z oferty Lime & Jalapeño i pokazać paragon przy stanowisku Custom Lab. Pierwsze wydarzenia odbyły się w Złotych Tarasach w Warszawie, w krakowskiej Bonarce oraz w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Goście stawili się licznie i chętnie angażowali w zabawę, robili zdjęcia, dzielili się swoimi wrażeniami w social mediach i pokazali, że food experience w Popeyes to zdecydowanie coś więcej niż sam smak. Ostatnie w tej serii wydarzenie Popeyes Lime & Jalapeño Custom Lab odbędzie się już 20 czerwca w Centrum Handlowym Galaxy w Szczecinie, w godzinach 12:00-20:00. Goście będą mogli między innymi pomalować włosy i na zielono, czy ozdobić paznokcie, a na stołach będzie królował Lime Chicken Sandwich i panierowane jalapeño.

Autor: Popeyes/ Materiały prasowe

Nowa aktywacja wpisuje się w charakterystyczny dla Popeyes styl komunikacji - odważny, angażujący i bliski kulturze młodego pokolenia, które szuka dziś od marek czegoś więcej niż produktu: emocji, doświadczeń i powodów do dzielenia się nimi w social mediach.

W Popeyes lubimy zaskakiwać i tworzyć doświadczenia, które wykraczają poza standardowe doświadczenie restauracyjne. Lime & Jalapeño to oferta, pełna charakteru świeża, intensywna i z lekkim pazurem. Chcieliśmy przełożyć ten smak na realne doświadczenie konsumenckie, stąd pomysł na Lime & Jalapeño Custom Lab, czyli przestrzeń, w której nasi goście mogą pobawić się stylem, wyrazić siebie i spędzić z nami czas w nieoczywisty sposób. To połączenie food experience, pop culture i energii, którą kochają młodzi – mówi Kamila Węcka, Marketing Manager w Popeyes Polska. Po eventach, które już się odbyły widzimy, że był to strzał w dziesiątkę, a nasi goście świetnie odnaleźli się w tej formule – dodaje.

Pikantne jalapeño, orzeźwiająca limonka i spora dawka zielonej energii? Tego lata Popeyes serwuje nie tylko smak, ale cały vibe. Przypomnijmy najważniejsze nowości w menu:

Lime Chicken Sandwich wersje klasyczna i more spicy - Lime & Jalapeño Chicken Sandwich, dostępne także w zestawie z frytkami i napojem)

Lime Chicken Wrap, również wersja klasyczna i more spicy - Lime & Jalapeño Chicken Wrap - dostępne także w zestawie z frytkami i napojem

Fried Jalapeño - panierowane, świeże papryczki podawane z małym dipem Ranch

Sos Lime&Jalapeño Dip N’Drip (opakowanie 200g i 500 g)

Spicy Mango Lemonade

Pepsi o smaku malinowym

Popeyes®, obecny na rynku od 1972 roku, zasłynął na całym świecie dzięki wyjątkowej recepturze marynowania kurczaka przez 12 godzin w mieszance inspirowanej Luizjaną oraz chrupiącej panierce.